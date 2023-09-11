提高附加价值 马国将禁止直接出口稀土原料

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府将制定禁止稀土原料出口的新政策，以免这类战略资源遭无管制地开采及出口而流失。新政策将全面规划稀土领域从开采、加工到出口的一体化工业生产模式，确保马国在稀土领域的最大收益。

首相安华星期一（9月11日）在国会下议院提呈《第12马国计划中期检讨报告》时说，政府将制定全国稀土元素资源详细绘测图，并推动发展结合上中下游一体化的综合商业模式，以维持马国的稀土价值链。

他指出，稀土行业预料将在2025年为马国国内生产总值（GDP）贡献95亿令吉（约27亿6000万新元），并创造7000个就业机会。他并未说明何时正式开始禁止稀土原料出口。

美国地质调查局2019年的调查显示，马国各类稀土蕴藏量约3万公吨，在全球蕴藏量占比不大。全球稀土蕴藏量最大的是中国，达4400万公吨。

中国以外全球最大稀土生产商是澳大利亚的莱纳斯，它在马国彭亨州关丹设有工厂。目前并不清楚当局拟议中的禁令，是否将影响莱纳斯在马国的营运。

马明年实施资本利得税 不排除重征消费税

此外，马国政府为扩大税基，已经准备在明年实施资本利得税（Capital Gains Tax），同时不排除接下来可能重新实施消费税（GST）。当局这么做是为了增加政府收入，放眼在2025年将赤字缩减至占GDP的3.5%。

首相安华也是财政部长。他星期一告诉国会：“政府将扩大税基，增加税源，同时以科技加强征税工作。政府预计2024年将实施的新税包括资本利得税。”

马国局希望开源节流能拉低赤字。马国2021年的赤字占GDP的6.4%，去年减至5.6%。安华政府希望明年能进一步减至3.5%。

此外，经济部长拉菲兹星期一在记者会上透露，政府其中一项创收策略是增加税基，当局将以所有可行方式，并透过更广泛的税基，让国家财政保持稳定。“无论资本利得税、消费税或任何形式的直接税或间接税，我都抱持开放态度。我们将根据个别情况逐年决定怎么做。”

拉菲兹也说，有关落实新税收的信息，将由财政部长宣布。拉菲兹今年3月曾告诉媒体，政府重新实施消费税是势在必行，考虑的只是何时宣布。

前首相兼财长纳吉2015年4月1日开征收6％的消费税。希盟2018年5月胜选上台执政中央后，同年7月29日在国会立法废除消费税，但同时出台政策征收10%销售税和5%服务税。