为争取马来民心 安华推出回教化措施惹争议

马来西亚政府计划在学校推行回教《圣训》鉴赏单元，并在高等学府推出严格的演唱会指南，引发舆论抨击。分析认为，为了抗衡国民联盟的影响力，首相安华接下来可能出台更多回教化措施，以争取马来人的支持及认同。

不过，学者也提醒，安华若选择走保守路线，将导致希望联盟在下届大选得不偿失。

马国教育部为政府学校推介《圣训》鉴赏单元

马国教育部8月19日为政府学校推介《圣训》鉴赏单元。这个项目将在宗教学校进行试点，明年再扩大至所有学校。

《圣训》记载回教先知穆罕默德的语录。这项政策引起非回教徒的强烈反对。教育部后来澄清《圣训》鉴赏只针对回教徒，才稍微平息争议。

“圣训事件”后不到两个星期，马国各大专院校收到高等教育部发出的《娱乐活动（演唱会）指南》，要求在校园演唱会须遵守严格规定，包括男女及家庭观众须分开坐等。

不少大学生团体提出抗议，认为这侵犯学生的基本权利。有人更质疑，团结政府接连推出保守措施，是向“绿潮”妥协。

高教部长莫哈末卡立诺丁后来出面“灭火”说，他没看过，更没有批准那份指南。

学者：旨在讨好保守选民对抗国盟

马国双威大学政治学者黄进发接受《联合早报》访问时说，团结政府这么做是为了讨好保守选民，以抵挡国盟的步步紧逼。“安华不担心非马来人及自由派反弹，因为他相信非马来人更害怕国盟，因此会包容政府的举措。”

马国新纪元国际教育学院教授安焕然则认为，政府推出《圣训》单元的原意是好的，问题在于当局沟通不善，才导致非回教徒产生误解。

安焕然对《联合早报》解释，安华确实曾指示当局让校园演唱会在受控的情况下进行，但这份保守的指南，恐怕不是安华的本意。“这显示团结政府在政策沟通，以及危机处理方面的能力有待加强。”

针对华人社会对《圣训》鉴赏单元的反弹，安华日前回应媒体询问时说，自己曾阅读西方及中国古典文学巨著，但这并未影响他的马来人身份。他也说，只要不饮酒、不涉及群交等行为，他将允许校园举办演唱会。

安华任相以来未获多数马来人支持

安华出任首相以来，最大的痛点是无法获得多数马来人支持。去年的全国大选及今年8月的六州选举结果显示，超过七成的马来人支持国盟。

学者不排除安华任内将继续推动回教化政策，以扭转马来选票的劣势。

安焕然说，1970年代以来，马国政治与回教经常相互结合，关键在于执政者趋向开明或保守。“安华一直推行回教化措施，但要如何安抚非回教徒，将考验团结政府的能力。”

登嘉楼苏丹再纳阿比丁大学法律与国际关系学院讲师旺罗希拉（Wan Rohila Ganti）告诉《联合早报》，安华尝试取悦回教徒的同时，难免让非回教徒感到不安；但她认为，安华过去的表现证明他是温和派回教领袖，“相信不会在马国推进极端的宗教政策”。

学者也认为，安华要赢得马来选民的信心，须在国家治理和经济上有所表现，不能仅靠回教化政策。

黄进发说，安华若倾向保守，非但无法有效赢得马来选票，甚至可能导致希盟流失基本盘。“安华如果认定民主行动党与非马来选民别无选择，最后很可能得不偿失。”

旺罗希拉也说，安华在回教论述上无法与伊斯兰党竞争。政府应致力于发展经济，以赢取选民支持。“当经济稳定时，种族及宗教论述就没有机会出头，政府也将获得全民支持。”