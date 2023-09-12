菲诺贝尔和平奖得主瑞萨洗清逃税罪名

（马尼拉综合电）被控逃税的菲律宾诺贝尔和平奖得主瑞萨获裁定无罪。这是瑞萨再度获得司法胜利，也被视为菲律宾新闻自由的又一次胜利。

瑞萨：显示司法制度运作正常 对商界是良好信号

瑞萨（Maria Ressa）在法庭星期二（12日）宣布裁决后对记者说，她面对的逃税控状“与法治息息相关”，如今被判无罪显示“司法制度运作正常”，这对商界而言也是个“良好信号”。

现年59岁的瑞萨是新闻网站拉普勒（Rappler）的联合创始人，她与俄罗斯《新报》总编辑穆拉托夫因“捍卫言论自由”，共同获得2021年诺贝尔和平奖。

杜特尔特担任菲律宾总统期间，瑞萨一再报道杜特尔特的血腥肃毒战和警方法外处决事件。2018年，菲国家税务局控告瑞萨和拉普勒向国外投资者募资时，涉嫌漏报收益，对他们发出五项逃税控状。法庭今年1月裁定其中四项逃税指控不成立，第五项指控也如预期地在星期二被撤销。

拉普勒在法庭宣判后发布声明说：“我们感谢法庭的公正裁决，也感谢法庭意识到税务局所作的不实、虚假和薄弱指控毫无事实依据。”

诽谤罪成仍待上诉结果 小马可斯表明不干预

虽然摆脱了逃税指控，瑞萨依然官非缠身。她与一名前同事2020年被法庭裁定网络诽谤罪名成立，面临最高七年徒刑。瑞萨对此裁决提出上诉，目前保释候审；拉普勒则被菲律宾证券交易委员会下令关闭，拉普勒提出上诉，目前仍照常营业。

去年6月上台执政的现任总统小马可斯已表明，不会干预拉普勒的案件。

人权观察组织资深研究员孔德（Carlos Conde）告诉法新社，瑞萨和拉普勒“早就应该”被判无罪。他也敦促小马可斯“确保对瑞萨和其他记者的司法骚扰停止”。