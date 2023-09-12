不满搬迁计划赔偿安排 印尼峇淡雷磅岛千人暴动

（峇淡综合讯）印度尼西亚峇淡岛隔邻的雷磅岛发生反搬迁暴动。上千名示威者集会抗议并攻击警察，警方过后逮捕43人。

当局为了在雷磅岛发展价值数十亿美元的雷磅生态城项目，准备迁移岛上16个老甘榜的居民，其中部分甘榜建于1834年。大批民众星期一（9月11日）在峇淡工业发展局（BP Batam）举行抗议集会，集会过后演变成暴动。

社交媒体流传的视频显示，示威者推倒篱笆，也以棍棒、瓶子和石块攻击警察。警方则以水炮和催泪弹驱散示威者。

据印尼时代新闻网报道，峇雷朗群岛总警长努格罗荷星期二（12日）说，示威者不只是雷磅岛居民，也有来自附近岛屿的居民。峇雷朗群岛是峇淡岛、雷磅岛与附近加朗岛的统称。

佐科：政府未与民众妥善沟通

总统佐科星期二在记者会说，政府为赔偿受影响居民，将免费提供新房子、500平方米土地和现金援助。“但（政府）并未与民众妥善沟通，因此造成问题。”

佐科下令投资部长巴里尔处理此事。巴里尔星期二呼吁警方处理这次示威时须格外谨慎。

峇淡工业发展局发言人阿丽雅斯图蒂说，受影响居民过去一直生活在那里，因此不愿搬迁。她说，新社区完工之前，当局将为受影响者提供现金援助。她也透露，首批搬迁者包括700户家庭。