篡改一马审计报告案上诉撤销 纳吉与前执行长维持无罪

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉和一个马来西亚发展公司前执行长阿鲁甘达被控篡改一马公司审计报告案，因控方未能在期限内提呈上诉状，上诉庭宣判撤销这两起上诉案，维持吉隆坡高庭的无罪判决。

此案是纳吉2018年陆续被控多起涉及一马公司（1MDB）的案件以来，首次胜诉。纳吉目前仍面对三起一马公司相关案件，包括挪用23亿令吉（约6亿7000万新元）一马公司资金案、阿布扎比国际石油投资公司失信66亿令吉案，以及另一起SRC公司相关案件。

篡改一马审计报告案星期二（9月12日）在上诉庭过堂时，三司一致驳回控方的上诉申请，并维持吉隆坡高庭今年3月3日对纳吉与阿鲁甘达的无罪判决。

阿鲁甘达获无罪释放。纳吉此案虽无罪，但他之前被控挪用SRC公司4200万令吉资金案罪名成立，因此必须继续在加影监狱服刑。

控方尤赛尼副检察司告诉上诉庭三司，控方准备申请延长提呈上诉状的期限。不过，阿鲁甘达和纳吉的代表律师都表示反对。

控方未如期提交上诉状 案件视为无效

上诉庭三司宣判时指出，控方最迟应该在7月6日提呈上诉状，但案件7月21日、8月28日和8月30日过堂时，控方都未提交上诉状。上诉状若未按时提呈或申请延长提呈期限，案件将被视为无效。

本案于2019年11月18日开审。控状指纳吉涉嫌于2016年2月22日至26日间，在一马公司审计报告提呈国会公共账目委员会前下令修改，以免受到对付。阿鲁甘达则被控与纳吉串谋修改报告。

吉隆坡高庭法官今年3月3日宣判时说，报告里修改和删除的部分不会导致纳吉面对任何民事或刑事责任，因此他宣判两人表面罪名不成立，当庭释放。控方随即提出上诉。