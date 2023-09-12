担心破坏“品牌” 日本无意竞标雅万高铁延长线

（雅加达讯）曾积极竞夺印度尼西亚雅万高铁工程项目的日本，如今对这条高铁的延长线似乎兴趣不高。除了指技术上难与中国承建的现有高铁兼容，也担心破坏日本“品牌”。

《雅加达邮报》星期二（9月12日）刊登与日本内阁公共事务秘书四方敬之的专访。四方敬之在访问中指出，混合来自不同国家的技术可能会使项目变得复杂。“如果混合使用两种技术，我不知道是否行得通。例如，我们不能对中国的高铁项目负责，尤其是如果出现问题。”

日方称对列车组成和铁路系统一无所知

他也补充道，日本对雅万高铁列车的组成和铁路系统一无所知，因此必须谨慎探讨合作的可能性，以免对“日本品牌”造成损害。

四方敬之强调，印尼是“日本重要的朋友”，日方自然希望可以支持雅万高铁延长，但任何合作都必须包括私营公司的参与，才能确保其商业的可行性。

全长142公里的雅万高铁是东南亚首个高铁计划，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆。这项耗资73亿美元（约100亿新元）的铁路项目由印尼和中国组成的合资公司共同建设和运营，是中国一带一路倡议下的标志性项目。

不过雅万高铁的建设工程因冠病疫情、成本飙升等问题，延迟了四年竣工。印尼部分舆论对这个项目诸多批评，并开始议论如果印尼政府当初选择和日本合作，项目进展或会更顺利。

印尼政府近期重提将雅万高铁延长约700公里至泗水的计划。据报道，印尼政府希望延长铁路能使这项已反复超支的基建项目“更具经济效益”，而日本如能加入，便可加快这个项目的步伐。