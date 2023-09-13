空气污染未缓解 雅加达公务员居家办公或延长

（雅加达综合电）印尼首都雅加达为缓解空气污染所采取的种种措施未能见效，市政府考虑延长公务员居家办公计划，同时于高楼安装水雾生成器，协助净化空气。

雅加达半数公务员先前被令从8月21日起，居家办公两个月至10月21日，以减少交通拥堵造成的污染物排放。

《雅加达邮报》星期二（9月12日）报道，雅加达特区代理首长赫鲁日前透露，市政府正考虑让公务员延长居家办公，至少直到雨季开始，而据预测，雨季要到11月才降临。

赫鲁说：“我们或许会在本月内先检讨居家办公（对抑制空气污染）的成效，然后再把它延长。”雅加达的上班族约有200万人，其中6万人为公务员。

建筑内安装水雾生成器 协助净化空气

赫鲁说，当局也会在市政府拥有的所有建筑内安装水雾生成器，协助净化空气。不过由于生产水雾生成器的国家研究与创新局无法大量生产，安装水雾生成器的工作需要一段时间才能完成。赫鲁希望首都其他高楼业主也能自行安装水雾生成器。

雅加达市政府将空气质量恶化归咎于旱季延长。汽车废气和工业污染物排放也进一步加剧空气污染情况。印尼当局曾试图播云造雨，但由于空中缺云，难以人工催化降雨。

雅加达空气污染问题严重。根据瑞士空气质量监测机构IQAir的数据，雅加达星期二早上的空气质量指数一度达153，属于不健康水平。

环境与林业部上月成立特别工作组负责应对烟霾问题，采取的措施包括检测车辆废气排放量，以及取缔污染空气的工业企业；位于爪哇岛西端、距离雅加达中心约100公里的苏纳拉雅（Suralaya）燃煤发电厂则被令减产。然而这些措施几乎于事无补，雅加达的空气质量未见好转。

研究中心：需区域性行动计划 针对主要污染源

能源与清洁空气研究中心近日发布声明说，居家办公等措施难以解决雅加达空气污染问题，因为污染源除了市内的气体排放，也包括周边省份飘来的污染物，因此雅加达需要的是一个区域性的行动计划，针对所有的主要污染源。

空气严重污染导致出现呼吸道问题的雅加达市民明显增多。单在上一周，大雅加达地区有9万人呼吸道受感染，9月3日的单日病例为4700起，两天后激增至1万6000起。

能源与清洁空气研究中心的研究显示，若采用最先进技术控制苏纳拉雅燃煤电厂的碳排放，每年可为印尼节省多达14.7万亿盾（约13亿新元），这包括可避免的死亡病例和员工缺勤，以及省下的医疗开支。