菲律宾要改善投资环境 引外资加强制造业能力

菲律宾将改善投资环境，包括减少官僚主义、加强供电稳定、改善税务框架和推行数码转型，以便在后冠病疫情时代吸引国际投资者投资菲律宾。

菲律宾总统小马可斯星期三（9月13日）在米尔肯研究所亚洲峰会其中一场对话会说，菲律宾的服务业和制造业占国内生产总值（GDP）的比重相当不平均，制造业相对薄弱，因此，他接下来希望吸引外国投资，加强菲律宾制造业占GDP的份额。

他说：“我们必须奋斗，必须建立我们的制造能力，这需要资本投资，所以我今天来到这里，不只是要推销菲律宾，还要知道你们的需求，让菲律宾成为一个对投资友善的地方。”

小马可斯指出，菲律宾面对的问题包括电力生产与分布不均匀，官僚主义盛行，他将改善基础设施，简化税务框架和官僚程序，提高对国际制造业投资者的吸引力。

面对中美激烈竞争，越来越多制造业资金流向东南亚，菲律宾和其他东南亚国家一样，都希望分一杯羹。

小马可斯政府去年底修改《可再生能源法》，准许外国投资者全资拥有可再生能源公司的股权，对菲律宾的太阳能、风能、水力、潮汐能等资源进行勘探、开发和利用。小马可斯政府希望此举能加快国家能源结构过渡到可再生生源。

粮供严峻 小马可斯誓重整农业政策

小马可斯也提到，冠病疫情教会菲律宾一件事，当疫情来袭时，国际物流供应链中断，粮食安全尤其受到冲击，因此他上任总统后，首要任务是确保菲律宾人能以负担得起的价格购买粮食。

小马可斯兼任农业部长，他认为粮食供应不足的问题相当严峻，立意重整农业政策，提高农业产出，避免菲律宾继续面对粮食安全问题。

菲律宾今年中以来面对粮食通胀问题，情况在印度限制大米出口后尤为严峻。小马可斯9月1日批准设定大米价格顶限，以保护消费者免受粮食通胀冲击。