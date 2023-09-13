泰国9月25日起对中国游客免签五个月

（曼谷综合电）泰国政府决定对中国游客实施为期五个月的免签政策，以加速复苏旅游业。

泰国首相社德他星期三（9月13日）主持首次内阁会议后说，为了在旅游旺季刺激泰国旅游业的发展，内阁一致通过对中国和哈萨克斯坦游客实行免签政策的提案，该政策的执行期将从9月25日开始，持续至2024年2月29日。

旅游业是泰国主要的经济支柱，占国内生产总值（GDP）将近20%。在落实此政策后，泰国预计今年将接待的外国旅客从去年的1100万人次增至3000万人次，并从入境旅客取得逾1.4万亿泰铢（约533亿新元）的收入。

社德他8月底指出，中国人申请赴泰旅游签证的过程繁琐，收费又高，以致今年赴泰的游客人次不如预期。

根据现行的双边协定，只有持中国外交护照和公务护照人员入境泰国30天内可免签。

目前，赴泰旅游签证的方式主要有贴纸旅游签证、电子旅游签证和落地签证，这些方式都需要事前提供大量资料如旅游保险、酒店预定，以及超过280美元的旅费证明。而申请落地签，则须满足一些特定的要求，并缴纳2000泰铢（约76新元）的费用，还要在机场海关排长队才能入关，时效为15天。

中国媒体此前报道，今年上半年，中国游客获得泰国旅游签证的平均等待时间接近15天。