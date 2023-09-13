拉菲兹：团结政府将讨论特赦纳吉 但希盟料不会同意

（吉隆坡综合讯）马来西亚人民公正党署理主席拉菲兹证实，团结政府将讨论是否为正在服刑的前首相纳吉寻求国家元首苏丹阿都拉特赦。但他认为，希盟不会同意这么做。

拉菲兹也是经济部长。他星期三（9月13日）在财经电台BFM的节目受访时说：“我们先在团结政府内部讨论（特赦纳吉），然后我们再在内阁讨论。但我认为，希盟不会同意这么做。”

纳吉被控挪用SRC公司4200万令吉（约1222万新元）案2020年7月28日在吉隆坡高庭下判。法官判纳吉七项失信、洗黑钱和滥权罪名成立，监禁12年及罚款2亿1000万令吉（约6800万新元）。联邦法院2022年8月23日驳回纳吉的终极上诉，维持高庭的原判，纳吉随即入狱服刑至今。

巫统主席阿末扎希为首的巫统当权派去年11月大选后与希盟合组团结政府以来，协助纳吉寻求国家元首特赦是否是合作条件也备受关注。

巫统最高理事会4月7日宣布，巫统决定寻求元首根据宪法特赦纳吉。多名希盟领袖随即表明反对这么做。

安华：纳吉是否获特赦由国家元首定夺

首相安华4月8日说，巫统决定寻求国家元首特赦前首相纳吉，与政府没有利益冲突。他说，虽然他参与特赦过程，但最终是否同意特赦是国家元首的特权。

此外，国会人权、选举和体制改革委员会新版准备传召前任与现任总检察长出席听证会，说明副首相及巫统主席阿末扎希获得无事省释的情况。阿末扎希则表明，他愿意交由委员会决定怎么做。

总检察署早前向吉隆坡高庭申请撤销阿末扎希在健康思维基金会贪污案的所有47项控罪。高庭上星期一（9月4日）批准申请，并判阿末扎希无事省释。

判决引起广泛议论和不满。反对党国会议员更多次在下议院提呈紧急动议要求辩论此事，并要求传唤总检察长向国会说明情况。

马国国会将传召总检察长 解释扎希无事省释

国会人权、选举和体制改革委员会主席梁自坚星期二（12日）宣布，委员会将召开听证会，并传召总检察长特里鲁丁、前总检察长依德鲁斯哈仑解释此事。委员会也将传召负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜、首相署法律事务组总监凯鲁再米，以及阿末扎希的法律团队。

阿末扎希星期三（13日）在记者会受询时说，且让该委员会处理此事。