团队优秀能良好施政 安华强调团结政府有强大稳定支持

马来西亚首相安华强调，马国团结政府是稳定的政府，在国会有强大多数议员支持；加上拥有优秀的团队，他相信团结政府能通过良好施政，让马来西亚在经济及社会发展方面再创辉煌。

六州选及柔补选显示 已向选民传达良好施政才是关键

安华星期三（9月13日）到新加坡出席米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit），在“与马来西亚首相对话”座谈会上被问到团结政府缺乏多数马来人支持，他指出这只是在野阵营在选举期间的论调。

他说，六州选举期间，在野党玩弄种族及宗教课题，但希望联盟及国民阵线的阵营成功保住其中三州的政权，包括经济富裕的雪兰莪及槟城。最近的柔佛双补选希盟／国阵阵营也胜选，显示团结政府已成功向选民传达了信息，即良好施政才是关键。

他强调，团结政府当务之急是制定良好政策，包括推行数码经济转型计划等发展大蓝图，吸引投资及促进经济发展，才能照顾全民。

重申不会容忍贪污也绝不妥协

安华也重申反贪立场，表明他不会容忍贪污，也绝不妥协。“这个国家本来可以很好，却被贪婪腐败的政治人物毁了。”

针对马国总检察署向吉隆坡高庭申请撤销阿末扎希在健康思维基金会贪污案面对的所有47项控罪，高庭在9月4日批准申请，判阿末扎希无事省释一事，安华强调，申请撤销控罪是总检察长的决定，他不曾干预。

安华承认，此案的社会观感不好，但总检察长是依法行事，他没有理由否决。

任首相后没撤换总检察长 是因为不要干预司法

他还说，做出这个决定的总检察长依德鲁斯哈仑是由前任首相慕尤丁委任，他去年出任首相后并没有撤换总检察长，正是因为他不要干预司法。依德鲁斯哈仑的任期已在9月5日结束，由律政司阿末特里鲁丁升任总检察长。

安华强调，肃贪需要时间，因为这在马国是长年累月的问题，不可能一蹴而就。

安华也是财政部长。他在谈到马国下来的经济发展计划时说，政府已推出数码转型计划、能源转型计划等，以吸引外资。

在是否重启消费税方面，安华说，尽管他认为消费税是最有效及透明的税务，但这种基础广泛的税务会影响许多贫困人士，因此，政府目前更重要的是检讨津贴制度，落实针对性的津贴才能真正省下更多的钱帮助穷人。

通过亚细安核心精神 继续和中美有效接触

安华也谈到中美博弈。他强调，马国贯彻不结盟运动原则的同时，也希望维持和中美两国的关系，而这符合亚细安的立场。

他说，作为一个主权国家，马国须无畏地保持独立，不应被迫选边站。“我们必须在中美之间二选一吗？不，为什么我们要承受这些，以及让别人来告诉我们该怎么做？”

他认为，在中美关系上，马国和亚细安既能和中国接触，也能和美国交流，因此可扮演协助降低中美紧张关系的角色。“世界需要亚细安，通过亚细安核心精神，继续和中国及美国展开有效的接触。”