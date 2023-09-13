中资玻璃厂落户岛民反迫迁 或影响峇淡生态城发展进程

（雅加达讯）印度尼西亚峇淡岛隔邻的雷磅岛为腾地发展生态城，包括兴建一家中资玻璃厂，不料岛民反对迁移而引发警民冲突，可能影响投资进程。

《雅加达邮报》报道，峇淡工业发展局是雷磅（Rempang）生态城项目的负责机构，这个项目旨在将雷磅岛发展成一个工业、商业和旅游业中心。雷磅岛属于峇淡市，面积约165平方公里，与峇淡岛由桥梁连接起来。

雷磅生态城是峇淡工业发展局与当地企业Makmur Elok Graha的合资项目，而这家企业的合作伙伴是中国信义国际投资公司。信义国际投资公司是全球最大玻璃与太阳能板制造商信义玻璃控股有限公司的子公司。

中资企业承诺投资158亿元 建全球第二大玻璃与太阳能板厂

信义玻璃控股今年7月承诺投资116亿美元（约158亿新元），在印尼兴建全球第二大的玻璃与太阳能板制造厂。

印尼投资部长巴赫里尔说，这个制造厂可创造3万5000个就业机会，而整个雷磅生态城所吸引的投资预计到了2080年可达到381万亿盾（约362亿新元）。

信义是在印尼总统佐科7月访华期间，宣布在印尼投资设厂计划。佐科会见中国国家主席习近平时，欢迎更多中国企业投资于印尼的再生能源、医疗、粮食安全等行业，同时也希望中资参与建设位于加里曼丹岛的新首都。

玻璃和太阳能板原料石英砂 印尼蕴藏250亿吨

中国是全球主要的太阳能板生产国，市场份额高达70%。根据官方数据，印尼蕴藏着250亿吨的石英砂，石英砂是玻璃和太阳能板的主要生产原料。印尼官员表示，信义在印尼设厂对石英砂进行加工，可帮助印尼提升这种自然资源的附加值。