马国房地产上半年交易总额同比增1.1%

（吉隆坡综合讯）马来西亚房地产市场交易活动在2023年上半年表现稳定，交易总额同比增长1.1%，达853亿7000万令吉（约248亿新元）；交易量同比则减少2.1%，从18万8002起交易，稍减至18万4140起。交易主要集中在首都吉隆坡、槟城、柔佛和雪兰莪。

马国财政部副部长阿末马斯兰星期四（9月14日）在2023年上半年房地产市场报告发布会上指出，尽管全球金融和经济状况依然充满挑战，但马国房地产市场依然稳定。其中，住宅继续引领市场活动，占总交易量六成以上，占交易总额将近53%。

不过，他指出，新住宅市场仍保持谨慎情绪，评估期内仅推出逾1万6000个新单位，去年则有逾3万3000个，同比下降了50.2%。其中，大部分新推出的单位在柔佛、雪兰莪和槟城。

阿末马斯兰提到住宅单位滞销的问题，他说，已竣工单位的滞销情况在市场复苏期间有所改善，滞销单位从2022年下半年的2万7746个，减少至今年上半年的2万6286个。

他指出，近58%的滞销房屋是公寓，其中近半是50万令吉以上的单位。柔佛有最多滞销住宅，达4717个，其次是雪州的4307个。“和去年相比，柔佛的滞销房屋减少10.3%，雪州则增长16.5%。”

根据马国国家房地产信息中心最新数据，今年上半年，全马有2万6286个住宅滞销，总值达183亿令吉。除了柔佛及雪兰莪，霹雳有3333个住宅滞销，排在柔、雪之后。

住宅滞销问题有好转

整体而言，住宅滞销问题有好转。马国房地产估价及服务局数据显示，与去年同期相比，滞销的住宅数量和总值分别下降了5.3%和0.6%。

阿末马斯兰随后在记者会上指出，受政治稳定和国家重大政策所推动，预计房地产市场今年下半年将取得增长。

他说，马国会在今年下半年推出多项重大政策，如昌明经济、国家能源转型路线图、第12马来西亚计划中期报告、2030年新工业大蓝图等，2024年度财政预算案也将在10月公布。“这些政策会对经济产生积极影响，进而带动房地产领域的增长。”