菲称中国船艇再度在菲海域集结游弋

（马尼拉综合电）菲律宾武装部队对中国船艇在西菲律宾海集结游弋的现象重现表示担忧，称这侵犯菲律宾的主权。

《菲律宾星报》报道，菲西部司令部星期四（9月14日）说，其部队9月6日和7日在空中巡逻时，发现伊罗基斯礁（Iroquois Reef，中国称鲎藤礁）有23艘中国渔船，萨比纳礁（Sabina Shoal，中国称仙宾礁）和纳雷斯滩（Nares Bank，中国称大渊滩）也分别发现五艘和两艘中国船艇。

8月24日，菲海军空中巡逻时在伊罗基斯礁侦测到33艘中国渔船。菲律宾指该海域以往出现这类船只集结活动时，必会有大面积的珊瑚被捕捞。

菲武装部队：局势紧张根源是中国渔船更频繁出没

菲武装部队说，中国渔船更频繁出没是导致西菲律宾海局势紧张的根源，加剧地区不稳定性，同时也让人担忧对菲海上安全、渔业保护、领土完整和海洋环境保护的潜在影响。

菲补给船8月为驻扎在阿云津礁的马德雷山号军舰运送物资时，被中国海警船以水炮驱赶，导致两国关系更加紧张。中国宣称拥有南中国海绝大部分主权，其中涵盖西菲律宾海。

菲防长特奥多罗星期四接受ANC电视台访问时坦言，菲律宾需要盟友的帮助来保卫领土，并在有争议的地区维护主权权利。“这回，我们积极主动而不是被动地捍卫主权权利……我们认为被动只会导致我们的领土被吞噬……所以现在我们需要援助。”

他说，菲律宾为此与美国、日本、韩国、澳大利亚和亚细安成员国深度接触。

菲补给船最近一次运送物资到阿云津礁时，有一架美国军机出现在上空。菲律宾一名参议员提问，菲律宾是否变得依赖美国提供保护。特奥多罗予以否认，强调菲律宾并不依赖任何一个国家的保护。

菲参议院拟制作新菲律宾地图

菲参议院新成立一个委员会，准备制作新的菲律宾地图，回应中国最近发布新版地图的举动。参议员多伦迪诺说，委员会将把西菲律宾海的菲律宾标志物纳入新地图。委员会星期四就制作新地图召开首场听证会。

中国上月发布“2023年版中国标准地图”，其中标注的“十段线”覆盖九成南中国海海域，与菲律宾、马来西亚、越南等亚细安国家部分专属经济区重叠而引起抗议。

南中国海局势持续紧张，美菲也持续强化防御姿态，准备提升吕宋岛北部卡加延省的卡米洛奥西亚斯海军基地（Camilo Osias）。美国将修建一个码头和修复一条飞机跑道。这个基地靠近台湾，是菲律宾今年开放给美军使用的四个军事基地之一。

同样在卡加延省的拉洛机场（Lal-lo Airport），美国考虑设立一个燃料存储设施和指挥中心。

美国印太司令部司令阿奎利诺和菲律宾武装部队参谋长布劳纳星期三（13日）视察上述两个地点。

阿奎利诺星期四在联合记者会上说，美国可能寻求菲律宾对美军开放更多军事基地。“布劳纳将军和我向我们的高级领导人提出考虑其他地点的建议。”

菲美今年2月同意扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，美国可使用的菲律宾军事基地从五个增至九个，中国批评此举将危害区域和平与稳定。