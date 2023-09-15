雪州空难初步调查 排除引擎故障或机师失能造成

（吉隆坡讯）马来西亚雪兰莪州空难事故的初步调查报告出炉，排除引擎故障或机师失能导致坠机的可能性。飞机的驾驶舱通话记录为事故肇因提供关键线索，当局接下来将把调查重点放在飞行控制系统。

马国交通部星期五（9月15日）发布的空难初步调查报告指出，没有迹象显示失事的轻型飞机在8月17日下午坠毁前，飞机引擎吸入异物，或出现扇叶脱落。引擎的压缩机外壳也没有凹陷或穿洞。

报告也说，当天负责驾驶的机长和副机长都持有飞行执照，并持有当局发出的有效健康证明。此外，两人在飞行前都获得充分的休息，没有证据显示他们因重大的健康问题或心理因素，造成丧失行动或工作的能力，而影响当天的表现。

调查重点为飞行控制系统

马国航空事故调查局在这份60页的报告中指出，失事的小型飞机拥有合法的适航证书，并有根据条规进行维修。事故发生时天气晴朗，能见度高，因此判断坠机与天气因素无关。

当局把在事故现场寻获的驾驶舱通话记录器，送往美国制造商进行修复，并成功下载坠机前的30分钟通话录音。当局对有关录音进行初步分析后，决定将调查重点放在飞行控制系统。

目前，美国国家运输安全委员会和飞机原件生产商仍在检测相关的机舱零件，检测结果将提供证据，以确定事故的肇因。

另一方面，调查显示事故发生时，飞机的右翼尖先着地，紧接着机头以高速撞向地面。

报告说：“这种级别的冲击力、碰撞方式和幅度都超出了人类可承受的极限，表明这不是一起有生还可能的事故。”

马国交通部：最终报告最迟于2024年8月出炉

事发当天，一架比奇390型飞机从吉打州浮罗交怡飞往雪州梳邦机场途中坠毁，造成10人死亡。彭亨州行政议员佐哈里是其中一名罹难乘客，其中两名死者是刚好路过事发地点的电召车司机和送餐员。

马国交通部发文告说，当局将根据这份初步调查报告收集更多信息，最终报告最迟将于2024年8月出炉。