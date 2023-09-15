【早知】星链互联网服务是什么？

星链是什么？

星链是美国太空探索科技公司（SpaceX）的卫星网络系统。星链是一组近地轨道的卫星，提供能够覆盖全球的高速互联网服务。

与其他依赖单一同步卫星的系统相比，星链的卫星距离地球更近，只有约550公里，所以能有效降低网络延滞时间（latency）。一般卫星的网络延滞时间超过600毫秒，星链则低至25毫秒。

星链计划自2019年启动以来，SpaceX共发射了近5000颗卫星。SpaceX首席执行官马斯克的终极目标是要发射4万2000颗卫星。

哪些地区有星链网络？

截至2023年8月，星链已在60个国家和地区提供互联网服务，包括美国、加拿大、欧洲、日本、澳大利亚和新西兰的大部分地区，以及南美洲及非洲的部分地区。

在东南亚，菲律宾和马来西亚是首两个引入星链互联网服务的国家。根据星链的官方网站，老挝、柬埔寨及越南从2024年起可使用星链互联网服务，泰国则在等待监管部门的批准。

星链有哪些优点和缺点？

星链的卫星不受地面基础设施的限制，可为光缆（optical fiber cable）和电信塔到不了的地区提供高速互联网服务。

不过，星链的费用较一般宽带配套昂贵，网络延滞时间也较高。此外，卫星信号也容易受天气因素影响。

收费及安装方式？

星链在马国推出的卫星宽带配套每月费用为220令吉（约64新元），下载速度为每秒100兆比特（Mbps），无须签订合同。不过，用户须购买星链硬件，价格为2300令吉；高性能版的硬件售价达1万1613令吉。

用户在星链网站订购配套后，两周内将收到卫星信号接收器、路由器和电缆等配件。用户可根据指南自行安装，并在几分钟内完成互联网连接。若使用后不满意，用户可在30天内退还配件，并获得全额退款。