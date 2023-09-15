星链准入马国扩大郊区网络覆盖 长远或吸引跨国科企投资

美国科技企业家马斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）的星链（Starlink）卫星通信系统，7月底正式登陆马来西亚。不过，市场对星链的反应比预期冷淡，一些人更质疑首相安华破例让外国公司进入马国通信市场，是未经深思的决定。

专家则认为，星链短期内确实能解决内陆地区的互联网覆盖问题，而团结政府引入星链的长远目标，是为了吸引更多跨国科技企业到马国投资。

安华7月14日与特斯拉创办人马斯克举行视频会议，商讨马斯克在马国的投资事项。安华会后宣布，马斯克除了同意在赛城设立特斯拉办事处，也将推出星链的卫星互联网服务，协助马国扩大郊区的互联网覆盖。

通过近地轨道卫星 提供高速连网

两人当时的会面受到业界的高度关注，并激起民众对星链的期待。有别于市场上普遍使用的光纤基础设施，星链是通过近地轨道的一组卫星，为所覆盖地区提供高速的互联网服务。

星链于7月25日起在马国推出互联网配套，但未掀起太大的热潮，有关星链的讨论度更远不及特斯拉同一时期在马国推出的首款电动车Model Y。

马国数码协会前主席、Antsomi营销科技公司联合创办人孙德俊告诉《联合早报》，星链的受欢迎度不高，主要原因是它的价格比其他宽带配套昂贵。

星链在马国推出的卫星互联网配套每月费用为220令吉（约64新元），下载速度为每秒100兆比特（Mbps）。订户还须付费2300令吉购买硬件如信号接收器和路由器。

相比之下，马电讯UniFi同等网速的光纤宽带配套每月仅需129令吉。马国其他电信公司提供的5G配套，有的月费更低至70令吉，订户还可获得免费的智能手机。

专家：须为低收入民众补贴 才能达到扩大覆盖目标

孙德俊说，若计算月费及硬件成本，星链的费用对个人和企业都不划算。“除非是在没有其他互联网配套选项的偏远郊区，星链可供学校或村落使用。”

马国首家互联网供应商Jaring的前首席总执行长莫哈末阿旺拉（Mohamed Awang Lah）接受《联合早报》访问时说，由于星链的费用高，政府须为低收入的郊区民众及机构提供补贴，才能达到扩大互联网覆盖的目标。

目前，马国政府已采购40套星链设备，供大专学府及内陆地区使用，接下来将扩大到更多地区。

破例允许外国全资公司经营互联网服务

根据马国通讯及多媒体委员会的规定，互联网服务供应商要在马国提供服务，必须遵守外国公司最多持股49％的条件。政府这次却为100％外国持股的星链发出营运准证，在网上引发热议。

不少人质疑，政府正积极建设5G网络，为何还要引进星链。也有人批评安华为了讨好马斯克，才给星链特别待遇。

马国数码及通讯部长法米澄清，引进星链不是为了让业者赚钱的商业决定，而是解决郊区互联网覆盖不足的临时方案。

莫哈末阿旺拉坦言，星链确实有不少缺点，包括卫星信号易受天气因素影响、网络延滞时间相比传统宽带互联网高等。“不过，马国的5G网络短期内无法覆盖全国，星链可在过渡期发挥作用。”

身为科技业者的孙德俊则对星链进驻马国感到乐观。他认为，星链除了为消费者提供更多选择，也提高通信领域的竞争力。

孙德俊也指出，安华领导的团结政府在过去半年积极引入外国技术，吸引大型企业到马国投资，这对科技领域而言是正面的发展。

他说：“政府允许星链进驻马来西亚，也是为了向国际社会展示政府的科技产业政策更具弹性、开放及包容。”