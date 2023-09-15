全球需求疲软 越南制造业面临10年来最严重衰退

（河内综合讯）全球需求疲软导致越南面临10年来最严重的制造业衰退，这表明供应链从中国转移到越南，对越南的经济利好低于预期。

最新数据显示，今年1月至8月，越南的整体出口同比骤降10%，与去年同期取得的17%增长形成鲜明对比。制造商正在裁员，而此时他们理应加大生产以满足年底的购物旺季需求。越南国家统计局的数据显示，第二季度的失业情况导致30万越南人加入灰色经济，从事的工作包括捕鱼、务农或家庭清洁工。

由于担心邻国中国的地缘政治风险，很多公司增加越南业务。然而，除了全球需求疲软，越南官僚体系的繁文缛节和电力供应不足也为各行各业带来困扰。在严厉打击腐败的背景下，官员不敢放开手脚审批各种许可申请。

范明政吁简化手续完善法律

越南正在努力解决这些问题。总理范明政星期四（14日）呼吁简化行政手续，完善法律体系，为企业创造有利条件，并要求国有企业带头推动创新、加快数码化转型和增强竞争力。

香港城市大学研究国际经济法的教授柴斯告诉《日经亚洲》：“我们不能忽视的是，越南的情况可能反映出一个深层次的问题，而物流方面长期存在的障碍和广泛的官僚制度加剧了这一问题。理论上，‘中国加一’战略被视为经济多元化的渠道，但它尚未完全兑现当初预想的好处。”

2022年，美国和欧洲减少购买商品导致越南的库存过剩。虽然今年仍存在供过于求的情况，但一些分析师预计，如果越南的工厂和港口能够跟上，库存有望在未来几个月清空，欧美对越南产品的需求会恢复。

辛里奇基金会研究员奥尔森认为，在从中国搬迁来的生产线增加和近些年出口蓬勃发展之后，越南在努力发展基础设施。柴斯对长期前景持乐观态度，他认为越南已取得长足进步，为未来的经济发展奠定基础。

美越合作或为越南企业带来新机遇

美国总统拜登早前访问了越南。华盛顿将为越南的稀土开发提供资金，并投资200万美元（约272万新元）用于培训半导体组装、测试和封装的工人。美国企业艾克尔科技和迈威尔科技也将在越南建厂。柴斯说：“这种合作关系可能会为越南企业带来新的机遇，促进经济反弹。”