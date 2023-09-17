菲军方：美日澳德加法有意联巡西菲海域

（马尼拉讯）菲律宾武装部队说，至少有六个国家有意安排海军与菲律宾在局势紧张的西菲律宾海进行联合巡逻。

《马尼拉时报》报道，菲律宾武装部队参谋长布劳纳星期四（9月14日）在奎松市一军营举行的美菲共同防御委员会会议场边透露，美国、日本和澳大利亚早前已与菲律宾讨论联合巡逻西菲律宾海的计划，如今德国、加拿大和法国也表示有意加入。

布劳纳说：“这非常充分显示想法一致的国家决心联手倡导基于规则的国际秩序，确保印太地区的安全时刻获得维护。”

中国宣称拥有南中国海绝大部分主权，其中涵盖西菲律宾海。菲律宾将自己的专属经济区命名为西菲律宾海。菲补给船8月为驻扎在西菲律宾海阿云津礁的马德雷山号军舰运送物资时，被中国海警船以水炮驱赶，导致两国关系更加紧张。

出席美菲共同防御委员会会议的一名美国军官说，美国总统拜登已表明，若菲律宾的安全形势恶化，美国将出手相助。

美日澳不顾中国的警告，一再派遣军舰前往南中国海，捍卫南中国海的航行自由。2021年，德国也出动驱逐舰到南中国海，这是近20年来德国军舰首次进入该海域。当时的德国外长马斯说，印太区航道不再开放和安全，德国希望参与维持这个地区的国际秩序。

加拿大和法国则于近期斐济举行的年度国防部长会议上，表明愿与菲律宾联合巡逻西菲律宾海。

菲称中国船只在菲海域集结游弋 疑大量捕捞珊瑚

菲律宾西部司令部司令卡洛斯海军中将星期六（16日）说，中国船艇9月上旬在西菲律宾海集结游弋后，菲海军潜水员下海探查，发现伊罗基斯礁（Iroquois Reef，中国称鲎藤礁）附近浅水区原本茂盛的珊瑚消失了。

卡洛斯怀疑中国船只大量捕捞珊瑚，因为根据潜水员判断，破坏是最近造成的。菲当局将与科学家及海洋专家展开更多评估。

菲军9月6日和7日在空中巡逻时，在西菲律宾海发现数十艘中国船艇。

菲律宾前副总检察长贾德莱扎星期六说，菲律宾可就中国船艇在西菲律宾海集结游弋的情况，再度向海牙国际仲裁庭提出仲裁申请。

菲律宾曾要求国际仲裁庭对菲中在南中国海的海洋权益争端进行仲裁，仲裁庭于2016年判定中国对南中国海的主权声索没有法律依据。