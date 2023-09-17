12小时匆匆访华 安华会李强并到博览会推介农品外销

（南宁综合讯）马来西亚首相安华星期天（9月17日）对中国广西南宁进行12小时的旋风式访问，与中国总理李强会谈，见证马中两国企业签署近200亿令吉（约58亿新元）的合同。

安华离开南宁前接受马国记者采访时说，马中两国展开多项“一带一路”合作项目，包括马中关丹产业园、东海岸铁路计划、高科技汽车谷等。两国接下来将在旅游、航空交通、教育、农产品、疫苗科技等领域加强合作。

安华也强调，虽然马国参与“一带一路”倡议，但不代表马国会减少对美国、欧洲、印度和澳大利亚等其他地区国家的关注；相反，马国会继续关注并加强与它们的联系。

马中企业签署总值198亿令吉合作谅解备忘录

安华也见证马中企业代表签署三份总值约198亿4000万令吉的合作谅解备忘录。

马国Citaglobal控股与广西上海康恒环境公司签署150亿令吉合同，在马国发展垃圾发电厂。马国PM Access World公司与广西北部湾港务集团联合投资23亿4000万令吉，在仓储和物流领域展开合作。马国森那美集团与北部湾国际港务集团签署25亿令吉合同，在钦州建设精炼棕油、起酥油的交易和配送中心，以及增加出口棕油到中国。

马国首相安华（左）星期天在中国南宁试吃首批销往中国的马国菠萝蜜， 希望推动更多马国水果进入中国市场。（星洲日报）

安华也趁这次访问，在博览会推介首批出口到中国的马国新鲜菠萝蜜，以及猫山王榴梿咖啡。陪同安华访问的有地方政府发展部长倪可敏、投资、贸易及工业部长扎夫鲁、外交部副部长莫哈末阿拉敏和农业及粮食安全部副部长陈泓缣。

安华星期天凌晨4时飞抵南宁，下午4时搭机离开，是马国领导人为时最短的访华行程。安华此行是为了出席第20届中国—亚细安博览会和中国—亚细安商务与投资峰会。这是安华五个月来第二次访华，第一次是今年4月访问北京。