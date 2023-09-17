郑立慷：马国建设火箭发射场具三大优势

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府认为，马国有三项优势适合发展火箭发射场，即靠近赤道、拥有相关人才及潜在客户群，目前的国家发展水平也适合发展火箭发射场。

科学、工艺及革新部长郑立慷星期天（9月17日）在脸书贴文解释，在赤道发射火箭可以最大程度地节省燃料，而马国正好靠近赤道。

三所国立大学设航天工程科系

其次，马国的电子产业有大量电子电工人才，有至少三所国立大学设有航天工程科系培育专业航天人才。

此外，随着通信、电动车和遥感卫星技术的发展，马国对卫星发射的需求将大幅增加，成为火箭发射场的潜在客户。

郑立慷指出，许多科技强国在经济发展初期就开始发展航天工业。“韩国在1989年开始自主研发航天技术，当时他们的国内生产总值才2000多亿美元（约2727亿新元），我国去年的国内生产总值已经超过4000亿美元。”

航天局正研究可行性 郑立慷：建设发射场会是私人融资项目

郑立慷星期四（14日）召开记者会宣布，马国航天局正研究建设火箭发射场的可行性。这个计划一旦落实，马国也将成为第九个拥有这类设施的国家。

郑立慷的宣布引来许多批评，他星期天在脸书进一步解释情况。

他指出，落实这个项目将带动航天工业产业链，制造数以千计的高薪和高技能工作机会，协助国家留住科技人材。

他补充说，建立火箭发射场是私人融资项目，不会花费国家和人民的钱。中央政府扮演协调和规范的角色，确保项目遵守国际及国内的法律。

沙巴与乌克兰合作 建造全球第16个火箭发射场

马国政府近年积极发展航天领域。2019年3月4日，马国批准国家太空署与遥感探测机构合并成立马国航天局，作为推行“2030年国家太空政策”的第一步。

沙巴州政府今年2月14日宣布，与乌克兰规模最大的航天企业南方设计局（Yuzhnoye）合作，建造全球第16个火箭发射场。