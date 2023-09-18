继中哈免签后 泰国希望吸引印度游客

（曼谷讯）在对来自中国和哈萨克斯坦的游客实行签证豁免之后，泰国首相社德他也希望吸引印度游客前来泰国观光，以促进旅游业。

社德他拟年底前访印度谈增加航班

社德他星期一（18日）在一个媒体论坛上表示，他今年将与印度总理莫迪会面，讨论增加两国之间的航班。“由于内部政治原因，目前从印度前往泰国的航班数量不算多。我希望在年底前访问印度，并就这个问题进行谈判。”

社德他说，泰国还可能考虑采取其他措施增加印度游客的数量，例如为在泰国举行印度婚礼进口的珠宝免税。由于印度游客已经可以轻松获得泰国签证，因此可能不需要签证豁免。

上星期，社德他内阁在旅游旺季来临前批准对中国和哈萨克斯坦游客实行临时签证豁免。两国游客可于9月25日至明年2月29日期间免签进入泰国，每次最多可停留30天。

社德他说，预计免签证计划将使中国游客为泰国带来350亿泰铢（约13.4亿新元）的收入。

泰国一直大力发展旅游业，这是泰国经济的主要增长动力。泰国希望将旅游业收入恢复到冠病疫情前的水平，到明年达到3.1万亿泰铢。

泰国今年已接待外国游客1850万人次，预计到年底将达到2800万人次。泰旅游部称，截至9月11日，外国游客创造的收入已达到7750亿泰铢。