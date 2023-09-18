安华周二向国会解释扎希无事省释事件争议

（吉隆坡综合讯）马来西亚副首相及巫统主席阿末扎希获判无事省释（discharge not amounting to acquittal, DNAA）事件愈演愈烈，首相安华准备星期二（9月19日）亲自在国会下议院说明此案引起的争议。预料反对党国民联盟到时将对此穷追猛打。

主管法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期一（18日）在国会应询时说，预料安华星期二下午将向国会说明此事。

吉隆坡高庭9月4日批准总检察署的无事省释申请，撤销阿末扎希在健康思维基金资金案中的47项贪污洗钱指控，事件引发极大争议。

反对党国民联盟和非政府组织联合成立的“救国行动秘书处”上星期六（16日）在吉隆坡市中心发起了“拯救马来西亚”集会抗议此事。近千民众参与了集会。

上周，马来西亚民主联合阵线（MUDA，睦达）主席及柔佛州麻坡区国会议员赛沙迪宣布撤回对安华领导的团结政府的支持，并宣布睦达成为国会第三势力。

国会将传召总检察长及前总检察长出席听证会

反对党国会议员更多次在下议院根据议会常规，提呈紧急动议要求辩论，并要求传唤总检察长出席国会解释此事。国会人权、选举和体制改革委员会主席梁自坚9月12日宣布，国会将传召总检察长特里鲁丁，以及前总检察长依德鲁斯哈仑出席相关听证会。

安华上星期三（13日）在新加坡出席米尔肯研究所亚洲峰会时说，申请撤销阿末扎希的控状是前总检察长依德鲁斯哈仑的决定，他不曾干预。他说，依德鲁斯哈仑是前首相慕尤丁时期委任的总检察长。他承认，此案的社会观感不好，但总检察长是依法行事，他没有理由否决。