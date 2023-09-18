空污恶化今年逾200万人告病 泰农业组织吁禁烧秸秆

（曼谷法新电）泰国空气污染加剧，当地主要农业组织呼吁政府禁止农民焚烧农作物收割后的残留物，以改善空气质量。

过去几个月，泰国空气质量恶化，首都曼谷和北部城市清迈4月有数日被划入全球空气污染最严重城市之列。

由于空气中的污染物PM2.5细颗粒物达到不安全水平，泰国当局呼吁民众尽量留在室内，改为居家办公。泰国今年内已有超过200万人因空气污染而引起的健康问题，寻求治疗。

每年12月至4月是焚烧秸秆高峰

PM2.5浓度升高，污染源主要来自农民焚烧秸秆（即农作物收割后剩余的茎、叶、花序等植物部分），以为下一轮播种季做准备。这类焚烧活动一般在每年12月至4月达到高峰。

泰国商业部辖下的主要农业组织泰国饲料厂协会主席蓬西尔认为，这个传统农业陋习必须喊停。他说：“政府应该禁止焚烧秸秆这个泰国农民广泛使用的方法。”

蓬西尔指出，由于事态紧迫，新首相社德他领导的政府应当迅速采取行动。他表示，泰国应该遵守国际农耕准则，禁止焚烧秸秆，而三年是禁止这个农业习惯的合理时限。

社德他政府已经表示，遏制PM2.5污染问题是其首要任务之一，至于要如何对症下药，政府尚未提出具体计划。

就在空气污染恶化之际，泰国主要出口市场之一欧盟今年5月开始实施“碳边境调节机制”（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM），即按照进口商品的碳排放量征税。