马国厂商被指囤米牟利 加剧供应短缺

全球米价持续上涨，马来西亚多个地区出现大米短缺的情况。业界人士透露，一些生产商趁米价走高而大量囤米，甚至将国产米包装成进口米以谋取高利，导致供应不足加剧。

世界最大的大米出口国印度今年7月和8月先后宣布限制谷物及大米出口，导致全球米价走高。马国负责大米进口的国家稻米公司（BERNAS）本月宣布调整进口米的价格，从每公吨2350令吉（约685新元）上调至3200令吉，涨了36％。

马国出产的大米零售价顶限虽维持在每公斤2.60令吉，但多个州都出现国产米短缺的情况，就连被誉为“米乡之都”的吉打州也不例外。

在雪兰莪州首邦市，一家连锁杂货店的员工拉菲卡告诉《联合早报》，过去几周白米供应不稳定，有时还缺货。“国产米的价格比较便宜，一上架很快就被抢空了。”

为了确保大米供应充足，马国农业及粮食安全部日前开始限制当地商家购买国产大米的数量，每人每次限购100公斤。当局也要求米商将产量提高20％。

马国杂货商总会会长方志民接受《联合早报》访问时说，虽然市面上还不至于断米，但供应量已开始下降。

他说，令吉汇率疲弱，进口米的价格变得更贵，许多消费者因此转向购买国产米。“我们担心，如果泰国和越南也限制大米口出口，米价会进一步飙升。”

下一季大米收成有望舒缓供应

马国每年从巴基斯坦、印度、泰国和越南进口75万公吨的大米，占境内需求量的30％；马国生产的大米则占70％。

雪州适耕庄是马国稻米产量最高的地区，但是上一季由于受恶劣天气影响，大米产量下降。

适耕庄人民碾米厂董事经理林卯顺从事大米耕种与生产近30年。他说，他的米厂上一季收割的稻米只有一半符合标准，可以在市场上销售。不过他预测，下一季的大米收成有望舒缓供应吃紧的情况。

接获142起白米价格及供应短缺投诉

林卯顺透露，目前市面上国产米短缺，部分原因是有厂商囤米和偷龙转凤，将国产米包装成进口米出售。“这些奸商这样做已经很多年了。不过，最近进口米和国产米的价格差异更大，他们这么做就可以赚取更高的利润。”

马国巫裔米较厂商公会主席莫哈末塔米兹日前也指一些大型厂商，故意扣住大米库存以迫使政府提高国产米的价格。

从7月至9月14日，马国国内贸易及生活费部已接获142起有关白米价格及供应短缺的投诉。当局因此加强执法，要取缔囤积白米的行为。

不过，农业及粮食安全部长莫哈末沙布星期一说，目前没有证据证明厂商将国产米当进口米出售。他也大派定心丸，称马国有90万吨的米粮储备，足以应付四五个月的需求。

计划10年内实现大米自给自足

马国政府的目标是要在10年内实现大米自给自足。莫哈末沙布说，政府将投入大量资源，以提高大米产量，并向中国取经。

林卯顺认为，马国有足够的土地和技术，可实现白米自给自足。不过，政府必须先解决大米生产链中的官僚问题、鼓励更多年轻人投身农业，并检讨稻农和米商的处境。

他举例，目前每公斤大米的成本是3.20令吉，但政府将顶价设在2.60令吉，使业者蒙受亏损。“我们明白基本粮食的价格不可随意调涨，但政府也应考虑我们的生计。”