马国厂商被指囤米牟利 加剧供应短缺

萧郡瑜

吉隆坡特派员

更新 /
更新 / 2023年9月20日 9:01 AM
发布 /
发布 / 2023年9月19日 10:57 PM
马国当局接获多起有关大米价格上涨的投诉后，在全国加大执法行动。图为国内贸易及生活费部官员在沙巴州亚庇的一家杂货店检查大米售价。（马新社）
马国当局接获多起有关大米价格上涨的投诉后，在全国加大执法行动。图为国内贸易及生活费部官员在沙巴州亚庇的一家杂货店检查大米售价。（马新社）

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全球米价持续上涨，马来西亚多个地区出现大米短缺的情况。业界人士透露，一些生产商趁米价走高而大量囤米，甚至将国产米包装成进口米以谋取高利，导致供应不足加剧。

世界最大的大米出口国印度今年7月和8月先后宣布限制谷物及大米出口，导致全球米价走高。马国负责大米进口的国家稻米公司（BERNAS）本月宣布调整进口米的价格，从每公吨2350令吉（约685新元）上调至3200令吉，涨了36％。

马国出产的大米零售价顶限虽维持在每公斤2.60令吉，但多个州都出现国产米短缺的情况，就连被誉为“米乡之都”的吉打州也不例外。

在雪兰莪州首邦市，一家连锁杂货店的员工拉菲卡告诉《联合早报》，过去几周白米供应不稳定，有时还缺货。“国产米的价格比较便宜，一上架很快就被抢空了。”

为了确保大米供应充足，马国农业及粮食安全部日前开始限制当地商家购买国产大米的数量，每人每次限购100公斤。当局也要求米商将产量提高20％。

马国杂货商总会会长方志民接受《联合早报》访问时说，虽然市面上还不至于断米，但供应量已开始下降

他说，令吉汇率疲弱，进口米的价格变得更贵，许多消费者因此转向购买国产米。“我们担心，如果泰国和越南也限制大米口出口，米价会进一步飙升。”

下一季大米收成有望舒缓供应

马国每年从巴基斯坦、印度、泰国和越南进口75万公吨的大米，占境内需求量的30％；马国生产的大米则占70％。

雪州适耕庄是马国稻米产量最高的地区，但是上一季由于受恶劣天气影响，大米产量下降。

适耕庄人民碾米厂董事经理林卯顺从事大米耕种与生产近30年。他说，他的米厂上一季收割的稻米只有一半符合标准，可以在市场上销售。不过他预测，下一季的大米收成有望舒缓供应吃紧的情况。

接获142起白米价格及供应短缺投诉

林卯顺透露，目前市面上国产米短缺，部分原因是有厂商囤米和偷龙转凤，将国产米包装成进口米出售。“这些奸商这样做已经很多年了。不过，最近进口米和国产米的价格差异更大，他们这么做就可以赚取更高的利润。”

马国巫裔米较厂商公会主席莫哈末塔米兹日前也指一些大型厂商，故意扣住大米库存以迫使政府提高国产米的价格。

从7月至9月14日，马国国内贸易及生活费部已接获142起有关白米价格及供应短缺的投诉。当局因此加强执法，要取缔囤积白米的行为。

不过，农业及粮食安全部长莫哈末沙布星期一说，目前没有证据证明厂商将国产米当进口米出售。他也大派定心丸，称马国有90万吨的米粮储备，足以应付四五个月的需求。

计划10年内实现大米自给自足

马国政府的目标是要在10年内实现大米自给自足。莫哈末沙布说，政府将投入大量资源，以提高大米产量，并向中国取经。

林卯顺认为，马国有足够的土地和技术，可实现白米自给自足。不过，政府必须先解决大米生产链中的官僚问题、鼓励更多年轻人投身农业，并检讨稻农和米商的处境。

他举例，目前每公斤大米的成本是3.20令吉，但政府将顶价设在2.60令吉，使业者蒙受亏损。“我们明白基本粮食的价格不可随意调涨，但政府也应考虑我们的生计。”

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