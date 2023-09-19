中国企业减少赴美上市 更多东南亚公司跃跃欲试

（新加坡／悉尼路透电）中国公司减少到美国股市上市，促使多家东南亚企业考虑填补这个缺口，把握机遇赴美上市。

东南亚最大的中小企业数码融资平台Funding Societies、新加坡娱乐经纪公司Gushcloud、泰国保险科技公司Sunday，以及马来西亚汽车电商平台Carsome，正考虑把纽约作为首次公开募股（IPO）的地点之一。

越南互联网公司VNG和菲律宾房地产公司双龙集团（DoubleDragon）旗下的Hotel101 Global，近期也宣布了赴美上市的计划。

中国企业纷纷暂停寻求赴美上市，主要是因为中国经济放缓，再加上中美紧张关系加剧，促使北京更严格审查有意在海外上市的企业。

分析：东南亚企业下一年料加快集资

DFDL律师事务所越南办公室高级法律顾问施耐德说：“由于中国国内限制和经济下行影响，中国赴美上市者逐渐被挤到一边。这些因素让它们的一些东南亚对手成为投资焦点。”

今年迄今，东南亚公司在美国通过首次公开募股所筹集的资金总额已达约1亿零100万美元（约1亿3800万新元），虽远不及去年的9亿1900万美元，但金融机构预计，随着企业寻找新的资金来源，集资步伐将在未来一年内加快。

相比之下，伦敦证交所数据显示，今年迄今中国企业赴美上市集资总额为4亿6370万美元，虽略高于2022年，但显著低于2021年的129亿6000万美元和2020年的124亿8000万美元。

分析师指出，对于有意把资金投入新兴市场的投资者而言，东南亚经济增长强劲，人口持续增长，是合适的投资选择。以印度尼西亚为例，这个东南亚最大经济体在家庭和政府支出的大力推动下，今年第二季实现强劲增长，增长率创下三季以来的新高。

德勤东南亚及新加坡上市与并购鉴证咨询服务主管郑惠玲指出，国际投资者看重多样化的投资组合，而东南亚新兴企业正好可以提供这样的价值。