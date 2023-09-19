菲渔民指西菲律宾海渔获量减少七成

（马尼拉综合讯）菲律宾一个激进的渔民组织警告，2020年以来，菲渔民在西菲律宾海的渔获量减少了70%，而且由于有报道指中国渔船大量采伐珊瑚，预计渔获量还会进一步下降。

《菲律宾星报》报道，菲律宾全国小渔民组织联合会主席希卡普星期一（9月18日）接受电台访问时说，当地尤其是吕宋岛中部三描礼士省（Zambales）的渔民通报渔获量减少了七成。这个现象早在2012年菲律宾与中国船舰在斯卡伯勒礁（中国称为黄岩岛）发生近两个月对峙后就出现了。当时菲律宾海军舰艇试图抓捕一艘非法采伐珊瑚、大蛤蚌和幼鲨的中国渔船，中国舰船赶来制止，引发对峙，后来菲舰艇撤离，中国顺势控制了斯卡伯勒礁。

希卡普说，自那以后，菲渔民“无法再自由进入西菲律宾海捕鱼，渔获量开始减少”。

他指出，近期中国渔船大量采伐珊瑚，将导致渔获量进一步减少，使菲渔民困境雪上加霜。“如果没有珊瑚，鱼将失去食物来源，进而使全国鱼供出现短缺。”

希卡普呼吁总统小马可斯下令相关机构确认珊瑚的受损程度，并向中国索赔。

菲海岸警卫队日前指中国渔船9月上旬在西菲律宾海集结游弋，之后那片海域被发现珊瑚遭大量采伐。

菲海岸警卫队西菲律宾海事务发言人塔里埃拉星期一说，调查工作显示，在中国渔船经常出没的西菲律宾海海域，海洋环境和珊瑚礁遭到广泛破坏。伊罗基斯礁（中国称鲎藤礁）和萨比纳礁（中国称仙宾礁）的海洋生态系统“几乎没有生命迹象”；萨比纳礁的海床也明显白化了，“可能有蓄意活动改变了海底的自然地形”；海床出现被碾碎的珊瑚，“可能是被蓄意倾倒的”。

菲海岸警卫队本周将在菲律宾大学海洋科学家的协助下，展开另一轮海底勘探，进一步评估伊罗基斯礁和萨比纳礁的珊瑚状况。菲律宾将矛头指向中国，强调间接证据显示中国的非法捕捞活动“，可能直接导致了西菲律宾海的海洋环境退化和摧毁”。

菲外交部：呼吁停止损害海洋生态系统

菲外交部星期一发布声明，呼吁“所有相关者”停止损害海洋生态系统的活动，“依赖南中国海谋生的数百万人生计受到威胁”。

菲有参议员提醒，中国渔船破坏珊瑚，可能预示中国要在菲律宾水域展开填海活动。参议院议长苏比里对《菲律宾每日问询者报》说：“他们先是摧毁一个区域，然后再填海，所以我们必须保持警惕。”

日本驻菲律宾大使越川和彦在社交媒体X发贴文，对有报道指中国渔船破坏珊瑚礁表示“震惊”。

中国驻菲大使馆立即在社交媒体X发文驳斥上述报道为不实信息，并以日本排放福岛核电站处理水来回怼日方：“人们应该对此类虚假信息的传播感到震惊。海洋确实是我们星球的命脉。因此，请停止释放福岛受污染的核水。”