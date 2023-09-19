亚细安首次联合军演 10国派部队参加

（雅加达综合电）亚细安成员国的军队星期二（9月19日）首次举行联合演习，10个国家包括东帝汶派部队参加，遭亚细安禁止参与亚细安会议的缅甸军政府只派出观察员。

亚细安国家过去曾参加多边防务演习。这个名为“亚细安团结演习2023”的非战斗演习，是首次只有亚细安成员国部队参加的演习。

团结演习目的是加强各国在海上联合安全巡逻、救灾、救援和医疗转移方面的能力。演习项目包括海上安全、人道主义援助及救灾、搜索救援及军民合作等。

印度尼西亚是这次演习的主办方。印尼国家武装部队总长尤多在峇淡岛的记者会上说，亚细安各国必须保持团结与和谐。这次军演强调能加强亚细安在维护区域和平、安全与繁荣方面的能力。

这次演习原本在印尼北纳土纳海举行，但中国宣称拥有那片海域的主权，并不时派船到那里巡逻。各国武装部队总长商议后，决定将演习地点改在不具主权争议的南纳土纳海举行，避开有争议海域。

中国外交部发言人毛宁星期二在例行记者会答询时说，中国在南中国海问题上的立场是一贯、明确的。

新加坡武装部队人员将参加联合规划演习

新加坡武装部队星期二发文告说，新加坡武装部队派出胜利级导弹快舰勇猛号（RSS Vigour）参与演习。

新加坡武装部队总长孟耀诚中将也率团到峇淡岛参加星期二举行的开幕式。新加坡海军资信汇合中心指挥官容家荣中校是海事安全与信息分享的其中一名主讲人。

新加坡武装部队人员将参加联合规划演习，22日至23日参加海上和陆地军民合作演习。海上演习方面，舰艇将参加海事安全、搜救、医疗后送和反海盗等系列演习。在军民合作方面，参与者将参加建设和医疗工作，为纳土纳群岛的沙璜马万岛（Sabang Mawang）居民提供援助。