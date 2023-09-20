泰国大米收益不如预期 稻农困难重重

（曼谷路透电）国际米价高企，世界第二大白米出口国泰国的农民却没有从中获益，这是因为当地的水稻种植面积不增反减，加上受干旱、债务和缺乏创新等因素所困扰，米农难以把握眼前机遇。

根据泰国官方此前预测，8月份境内水稻种植面积同比减少了14.5%。其实，泰国的水稻耕地自2020年以来便逐年收缩。

泰国知识网络研究所高级研究员颂邦指出，种植面积减小影响大米产量，并加剧本已十分严重的粮食通胀。

泰国政府预测，随着厄尔尼诺现象加剧，缺水问题明年可能进一步恶化。图为泰国的湄南河水坝。（路透社）

因严重缺水 料未来两种植季节产量下降30%

极端气候对泰国的大米种植业冲击很大。根据官方数据，厄尔尼诺现象使泰国今年的降雨量比往年少了18%，水库目前平均储水量只有54%。当局呼吁米农限制种植以节约用水。当局预测，随着厄尔尼诺现象持续加剧，缺水问题明年可能进一步恶化。

颂邦说：“由于降雨和灌溉用水减少，稻米耕地也缩减了。”他预计，由于缺水，未来两个种植季节的产量将下降约30%。

另一方面，干旱、肥料成本上涨、虫害等加剧了稻农的债务负担。猜纳府农民西拜说，她和许多农民一样，都因为干旱、洪水和虫灾而负债累累，她得支付的贷款利率高达6.875%。在当地，许多农家因借贷种植而债台高筑，债务甚至已跨越几代人。

在泰国中部的猜纳府，为了耕作而借贷的58岁米农西拜让记者看她家的债务清单。（路透社）

社德他：将设法提高农民收入 为农产品寻找新市场

泰国的平均家庭债务在亚洲属较高水平。根据官方，2021年，农村家庭中有66.7%因农业相关活动而负债。泰国新首相社德他上星期在国会发表政策声明时说，政府将设法提高农民的收入。

“我们将通过整合水资源管理、创新等措施来提高大米产量，同时为农产品寻找新的市场。”

农业专家认为，泰国政府做得远远不够。前英叻政府在2011年推出以高于市价的价格向稻农收购大米的计划后，当局过去10年来拨出上万亿泰铢补贴农民，但泰国发展研究所的尼邦说，这一举措反而降低了泰国的大米生产率，使每莱农地的平均产量低于孟加拉和尼泊尔。莱是泰国的面积单位，1莱为1600平方米。

泰国政府给予农民补贴还取代了当局对大米研究的投资，这一金额从10年前的3亿泰铢（约1140万新元）降到今年的1.2亿泰铢。尼邦说，泰国的大米品种很老，产量很低。

泰国猜纳府的米农在收割之后，又再为播种做准备。（路透社）

尽管面临重重挑战，但眼见当前大米价高，泰国农民还是决定把握机会多种稻米。西拜说，她希望这一回能把债务还清。