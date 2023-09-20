栖生东南亚世上最大朵 腐味奇葩“大王花”濒临灭绝

（曼谷法新电）一项最新研究显示，热带雨林频遭破坏及保护计划不足，导致世界上最大花卉莱佛士花濒临绝种。

根据国际植物学期刊《植物、人类、地球》（Plants, People, Planet）星期三（9月20日）刊登的国际自然保护联盟最新研究报告，莱佛士花（Rafflesia，也称“大王花”）已被列为“极度濒危”的植物。研究人员估计，有60%的大王花品种面临着严重的灭绝风险。

大王花是一种寄生植物，生活在东南亚部分地区的热带雨林中，是世界上最大的花之一。它的花瓣上有巨大的红色斑点，特点是会发出腐臭味，吸引苍蝇等腐食动物为它授粉。大王花没有特定的开花季节，花期只有短短数天，因此，植物学家很难在自然环境中栽培它。

专家：急需跨区域联合行动拯救

大王花的品种多达数十种，根据上述报告，研究小组研究了42种已知的大王花品种及它们的栖息地——主要在文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国，发现森林遭破坏及缺乏保育措施等，令大王花面临的风险比已知的要大得多。

报告指出，气候变化和人类造成的环境破坏导致全球的生物多样正急剧减少，而大王花因为生长区域相当有限，尤其容易受到栖息地被破坏的影响。

报告作者之一的牛津大学植物园副主任索罗古德说：“我们急需采取跨区域的联合行动来拯救这些正处于灭绝边缘的花卉。”