马国放眼2030年核能科技使用率倍增

（吉隆坡综合讯）马来西亚目前的核能科技使用率只有约20%，马国政府放眼在2030年，将核能科技使用率提高至40%，并让相关产业投资额从目前的约10亿令吉（约2亿9000万新元），增至24亿令吉。

马国科学工艺及革新部长郑立慷星期三（9月20日）推介《2030年国家核能科技政策蓝图》时指出，政府已经圈定六个可提高使用核能技术的重点领域，包括医药和保健、粮食和农业、器械和设备制造、环境和自然资源管理、工业应用，以及核能安全。

他说，通过国家核能技术政策框架及政府制定的行动计划，核能技术在科学、技术、创新和经济等特定领域的使用率将有机会倍增至四成。

他也说，2030年国家核能科技政策共有四大战略核心、18项策略和13项主要目标，当局希望这能引导马国实现核能技术生态系统的愿景，最大限度的和平使用核能，促进国家经济及社会发展。

郑立慷在推介仪式后的记者会上，谈到霹雳州宜力的稀土开采计划。他指出，这个试行项目是为了检视能否运用相关科技，让稀土开采活动不会污染水源与地下水，或衍生其他环境问题。

他说，这个试行项目很重要，它能在马国采矿业开采稀土之前，确保所使用的原地浸出技术（in-situ leaching）是安全的。