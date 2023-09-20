泰国新政府上台为重振与美盟友关系开契机

（曼谷综合电）泰国新首相社德他上台，虽然未能让军方势力退出政府，但一般认为这仍标志着民主的进步，也为重振与美国的盟友关系打开契机。

社德他这个星期前往美国纽约参加联合国大会。据报道，期间他与即将上任的军事首长和美方举行安全会谈。彭博社引述知情的美国官员透露，华盛顿认为这是一个难得的机会，可以在投资、贸易、教育、能源，甚至军备等多个领域大幅推进两国关系，让美泰联盟关系重回正轨。

报道指出，中美竞争日益激烈，华盛顿正寻求重塑地区盟友，因此很希望恢复与传统盟友泰国的关系。

泰菲是美国在东南亚唯二条约盟友

泰国是美国在亚洲关系持久的合作伙伴之一，与菲律宾同为美国在东南亚唯二的条约盟友。越南战争期间，泰国为美国提供了重要的军事通道。华盛顿还将泰国视为重要的地区执法伙伴，不过，泰国军方在2006年和2014年发动政变推翻民选政府，以及军方支持的政府向中国示好后，美泰关系起了变化。

泰国朱拉隆功大学安全与国际研究学院主任提蒂南指出，2014年的军事政变严重损害泰国的国际影响力，促使军政府的外交政策靠向中国。不过，新的文官联合政府上台后，相信会对泰国的外交关系带来质的变化。

社德他：与美拉近距离 不牺牲与中国关系

据了解，社德他计划利用这次到纽约的机会，寻求如微软、谷歌和特斯拉等美国大企业的投资，以刺激在冠病大流行之前就已落后邻国的经济。

社德他还有意拜会美国总统拜登，不过他表明，与美国拉近距离不会以牺牲与中国的关系为代价。

社德他计划下个月出访中国。他星期一（9月18日）对媒体谈到泰国与中美的关系时说：“我们与美国有着160年的良好关系。至于中国，泰国有很多华人后裔，包括我。中国也是刺激我们经济发展的关键。我们需要保持中立，不偏袒任何一方。”

社德他上台后的首要任务是促进国家经济复苏，因此，与泰国最大投资来源国中国维持友好关系是必要的。这促使不少人认为，泰国新政府不会在短期内向美国示好。

美国智库外交关系委员会东南亚高级研究员库兰茨克说：“我不认为泰国会像菲律宾那样，公开地展现与美国的密切关系。”

对美国而言，尽管目前是与泰国重修旧好的最佳时机，但美国政府也在权衡该如何与包括亲军方势力组成的泰国新政府打交道。这个由昔日政敌联合组成的政府，到底能维持多久是一大问题，这令泰国政局及外交政策充满变数。