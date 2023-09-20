泰国东岸浮游生物暴增 威胁海洋生物影响渔民生计

（曼谷综合电）泰国东部海岸最近出现异常密集的浮游生物，数量是正常量的10倍以上，导致海水变绿，形成一片“死亡区”，威胁着海洋生物的生存，也严重影响在有关水域养殖贻贝的渔民的生计。

泰国东部春武里府以贻贝养殖而闻名。当地渔业协会主席沙提差指出，春武里府沿海的约300个养殖区当中，有八成以上受到浮游生物的影响。

其中一名贻贝养殖业者素差说，密集的浮游生物令他蒙受超过50万泰铢（约1万9000新元）的损失，他的同行也遭受了难以估量的亏损。

泰国农业大学的海洋科学家达努斯邦指出，这是他有生以来第一次见到如此糟糕的情况。“这意味着，今年的情况特别严重。”

浮游生物大量繁殖导致海水变绿的情况每年都会发生一到两次，通常持续两到三天。不过，今年泰国东海岸的情况非比寻常，浮游生物的量不仅异常多，且持续多日。虽然导致浮游生物大量繁殖的原因尚不清楚，但科学家认为，海水污染和气候变化引起的高温是罪魁祸首。

达努斯邦说：“厄尔尼诺现象导致干旱和海水变暖。如果我们不做出调整，改善资源管理、水资源浪费等问题及改变生活方式，情况将变得更糟。”

今年8月，位于芭堤雅海滩岸外七公里的格兰岛（Koh Lan）周围几处水域曾因废水排放，促使夜光藻大量繁殖，导致海水变成绿色并发出臭味。

夜光藻是一种无毒的浮游植物，而浮游生物大量繁殖会产生危害环境的毒素，或通过耗尽水中的氧气及阻挡阳光来杀死海洋生物。

泰国南部春蓬府今年6月就曾出现浮游生物大量繁殖，导致水中氧气含量下降，大批鱼类缺氧死亡，成千上万条死鱼被冲到海滩上的情况。专家当时指浮游生物爆发式繁殖是因为气候变化所致。