国内增产打击囤货 马国白米供应一个月内料回稳

（北海综合讯）马来西亚政府指出，当局针对国产白米短缺实施增加供应量、打击囤货等各种干预措施，以及持续监督市场情况后，当地国产白米供应预料可在一个月内回稳。

马国农业及粮食安全部长莫哈末沙布星期三（9月20日）召开记者会说，政府与白米生产商、批发商及零售商会谈后，大家都同意执行“国产白米特别计划”，以稳定国内市场的白米供需与价格。

他指出，通过这个计划，厂商将增加20%的国产白米供应，为期一年。

他强调，政府会持续在国产白米供应短缺时采取干预措施，并通过联邦农业销售局（FAMA）及农民组织局（LPP）满足市场需求。

他指出，早前马国的鸡肉和鸡蛋供应出现短缺时，农业部也采取干预措施，如今问题已全面解决。

莫哈末沙布说，除了上述干预措施，政府还采取其他方法缓解国产白米供应的压力，包括举办展销活动向民众出售国产白米。当局星期三在吉打州波各先那农民商城举行了全马第一场展销活动，当局准备了2000包10公斤装的国产白米，以每包26令吉（约7.60新元）价格出售。

农业部接下来还将在全马40家指定的农民商城举行国产白米展销活动，希望稳定马国市场的白米供应。马国国产白米属于价格受管制的统制品，每10公斤的售价不得高于26令吉。