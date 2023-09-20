马贸工部长：安华是招商引资“顶级推销员”

（纽约综合讯）马来西亚投资、贸易及工业部长扎夫鲁指出，马国当前政治稳定、供应链生态系统强大，加上首相安华扮演了“顶级推销员”的角色，使马国持续吸引大量外国投资。

扎夫鲁星期二（9月19日）在美国纽约出席联合国大会期间对马国媒体说，马国的政治局势已不再是潜在投资者的主要担忧。他打趣说：“我们的首相（安华）是顶级推销员，他让我的工作变得更轻松。”

他指出，安华的影响力及在国际活动中所付出的努力显而易见，包括最近到印度尼西亚首都雅加达出席亚细安峰会，以及到中国南宁展开长达14小时的紧凑工作访问。

他说：“安华在南宁短暂停留期间，出席了数个活动，并会见中国总理李强，这是他们今年第三次会晤。安华还见了中国在马的投资企业，即中国交通建设股份有限公司和华为的代表，见证两国企业签署上百亿令吉的合同。”

美国两大电气电子公司拟到马国扩充业务

扎夫鲁指出，安华星期三（20日）抵达纽约参加联合国大会时，也会与当地业界领袖会面。

他透露，美国两家大型电气和电子公司准备到马国扩充业务。其中，全球消费品和商业工具、电器和地板护理供应商奥尔顿工业集团（Alton Industry）已在柔佛州购地，准备投资5亿令吉（约1亿4500万新元）设立制造和研发基地。这些工程预计2024年完工。

至于另一家公司，扎夫鲁称暂时无法透露名字，只说这家公司会在槟城投入巨额资金。