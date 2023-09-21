范明政吁美国承认 越南市场经济地位

（纽约综合电）越南总理范明政呼吁美国承认越南市场经济地位，促进双边经贸关系，并缓解美越之间的贸易障碍，如反倾销调查和惩罚性关税。

范明政星期三（9月20日）在美国纽约出席联合国大会期间，与美国财政部长耶伦举行会谈时，要求耶伦支持给予越南市场经济的地位，并减少对越南输美产品的关税调查。

他也敦促美国进一步对越南商品，例如电子产品、纺织品、鞋类、农产品等开放市场，并在确保平衡、平等互利合作的基础上，不对越南商品采取贸易保护措施。

他说：“我希望美国能拿出强烈的政治意愿，承认越南的市场经济地位，就像你们曾对俄罗斯做的那样。”

耶伦未正面回应相关问题

不过，耶伦没有正面回应有关越南市场经济地位的问题，只强调美越双边关系已提升至全面战略伙伴关系，美国政府把越南视为“友岸外包”的关键合作伙伴。

美国2002年认可俄罗斯的经济受市场驱动，因此给予俄罗斯市场经济地位，限制对俄商品征收反倾销税。不过，美国商务部在2022年11月取消俄罗斯的市场经济地位，理由是俄政府对经济活动的干预大幅增加，尤其自2022年2月俄军入侵乌克兰后，俄政府的经济干预愈加显著。

目前，越南和中国同样被视为非市场经济国家，这使得美国商务部可以用第三国的市场价或出口价，来确定非市场经济国商品的公平市场价值，并对它们实施反倾销关税。

美国对从越南进口的多种商品征收反倾销关税，包括鱼虾类产品、钢铁制品和硬木胶合板等，也对许多商品展开反倾销调查，对越南相关产业产生不利影响。