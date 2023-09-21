马国或购买土耳其军备 避免过度依赖单一来源

（纽约综合讯）马来西亚可能购买土耳其的军用无人机与直升机等军备。

这是马国分散军备来源、避免过度依赖单一来源国的军备采购政策。马国最近一次军购是18架韩国战机。

马国首相安华星期三（9月20日）飞抵美国纽约出席第78届联合国大会会议，并与土耳其、伊朗和斯里兰卡等国家的领导人举行双边会谈。

安华星期四（21日）与土耳其总统埃尔多安会谈后告诉随行的马国媒体，马国武装部队理事会将决定接下来的军购项目，土耳其军备是考虑目标之一。

他说：“我们可能会看看（土耳其的）无人机和直升机……就看土耳其的专业特点能否符合需要。不过，我将交由军方决定最适合的采购项目。”

安华强调，军购事务由国防部、财政部及其他相关机构协调。“如同我之前在三军参谋长联席会议表明的原则，关于采购事务与项目，我们不希望有任何干预。”

安华也透露，埃尔多安同意马国机场控股公司继续管理伊斯坦布尔的萨比哈·格克琴国际机场。“他们满意马国机场控股公司的管理，也决定（在那座机场）继续修建更多跑道。”

安华：两国将共同应对全球特定群体憎恨回教行动

安华说，他与埃尔多安同意两国加强合作，共同应对全球特定群体憎恨回教的行动。“土耳其负责应对欧洲与中东的这类情况，马国则专注亚洲。”

安华与埃尔多安的双边会谈历时30分钟，双方过后针对上述合作发布了联合声明。两人在声明中强调，全球的回教恐惧症情况令人担忧，例如好几个欧洲国家发生了焚烧《可兰经》事件。他们促请联合国和各国政府加倍努力，共同建设一个宗教包容的社会。埃尔多安同意今年12月访问马国。

安华星期四也在脸书贴文说，他与埃尔多安会谈后，会见了伊朗总统莱希。他也提到，两国将举行联合委员会会议和联合经济委员会会议，探讨在经济、教育、粮食安全、科学和科技等领域加强合作。

Saya kemudiannya mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, TYT Seyed Ebrahim Raisi. Dalam pertemuan ini saya nyatakan... Posted by Anwar Ibrahim on Wednesday, September 20, 2023

伊朗总统府官网星期四发文告说，莱希与安华会晤时表明，伊朗和马国在科学、技术和工业医学领域取得非常好的合作进展，为两国建立互动和提高合作水平提供了合适的平台。

安华星期四也会晤斯里兰卡总统维克勒马辛哈，双方同意增加高层互访，加强在贸易与投资、教育、旅游、文化，以及人力资源开发方面的合作。