国盟：朝野无须谈判 应获相同议员拨款

（吉隆坡综合讯）马来西亚朝野最近就如何让所有议员都获得拨款的问题闹得不可开交。反对党国民联盟认为，首相安华应该效法前首相马哈迪和慕尤丁，朝野不必谈判就可获得相同的议员拨款。安华则多次要求反对党尽快派代表与团结政府谈判。

国盟青年团团长阿末法德里星期四（9月21日）接受网媒“自由今日大马”访问时说，慕尤丁执政期间曾拨款30万令吉（约8万7500新元）给所有国会议员，让议员在冠病疫情期间可派发“食物篮”给有需要的民众。

阿末法德里说：“马哈迪也在2018年给反对党议员每人10万令吉，让他们用来维持服务中心。如今在国盟执政的州，朝野不必协商，都可获得相同的拨款。”

国民阵线及其前身“联盟”执政的60年间，马国反对党国会议员与州议员几乎无法获得任何政府拨款。希望联盟2018年上台执政后，开始拨款给反对党议员，但数额比执政党议员少。希盟去年全国大选的竞选宣言，也包括公平拨款给反对党议员。

安华今年4月5日告诉国会，他早前已宣布朝野国会议员可获得相同数额的选区拨款，但反对党必须派人与副首相法迪拉协商发放拨款的细节。反对党伊斯兰党署理主席端依布拉欣隔天说，双方已开始协商。

安华星期二（19日）告诉国会，团结政府已经准备与反对党协商，拨款给反对党议员，但反对党态度傲慢且不愿协商。端依布拉欣随即表明，国盟国会党督达基尤丁之前已与法迪拉商议此事。