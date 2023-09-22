柔佛苏丹称已准备好 出任马国最高元首

（新山讯）柔佛苏丹依布拉欣表明已做好准备出任马来西亚最高元首，为国家和人民履行国家义务。

马来统治者理事会将于10月27日召开特别会议，选出新一任国家元首。按照轮任顺序，柔佛苏丹是第一顺位人选。

苏丹依布拉欣日前接受马新社访问时说，他愿肩负起这项责任，并强调会永远以民为先。

这是苏丹依布拉欣首次公开表明愿出任国家元首。不过，他不愿多谈此事，并指现阶段应先等马来统治者理事会召开会议。

苏丹依布拉欣是在2010年1月23日继承柔佛王位。他曾在2016年获得马来统治者一致推举出任马国第15任国家元首，但以“要专注治理柔佛及照顾柔佛子民”为由婉拒，后由吉兰丹苏丹莫哈末五世出任。目前的第16任国家元首苏丹阿都拉的任期将于2024年1月30日届满。

马国最高元首由西马九州统治者轮任，顺序为森美兰、雪兰莪、玻璃市、登嘉楼、吉打、吉兰丹、彭亨、柔佛和霹雳。根据宪法，马来统治者理事会召开特别会议投选国家元首，每名与会的统治者都有一票，候选人须获得至少五票才能出任元首。

统治者会先对第一顺位人投票，获得至少五票即可当选，否则就失去参选资格。若第一顺位人落选，统治者会对第二顺位人投票，若仍无法取得五票，继续对第三顺位人投票，以此类推，直到有人获得至少五票为止。