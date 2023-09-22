马国黄梨产量2022年超越榴梿

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发布 / 2023年9月22日 8:37 PM
马国黄梨工业局主席谢奥马（前排右二）9月18日出席马国MD2黄梨出口到日本的挥旗仪式时，向业者了解MD2黄梨的特点。马国种植的黄梨品种不少，其中结合菲律宾及夏威夷品种的混种MD2黄梨备受国内外市场青睐，除了中东和中国，最近也开拓了日本市场。（马新社）
马国黄梨工业局主席谢奥马（前排右二）9月18日出席马国MD2黄梨出口到日本的挥旗仪式时，向业者了解MD2黄梨的特点。马国种植的黄梨品种不少，其中结合菲律宾及夏威夷品种的混种MD2黄梨备受国内外市场青睐，除了中东和中国，最近也开拓了日本市场。（马新社）

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（吉隆坡综合讯）马来西亚的黄梨产量去年超越了“果王”榴梿，成为马国产量最高的水果。这是近五年来，黄梨首次取代榴梿，登上水果产量榜首。

根据马国农业及粮食安全部的最新数据，2022年黄梨的总产量为53万7231公吨，占去年收获的水果总量182.7万公吨的29.4%。榴梿的产量为45万5458吨，位居第二。

尽管去年的榴梿产量少于黄梨，但从2018年至2022年的累计产量来看，榴梿依然是马国产量最高的水果。在这五年间，榴梿的总产量是201.3万公吨，黄梨的累计产量为187.3万公吨。

黄梨的产量能在去年赶超榴梿，可归功于国际市场对马国黄梨的需求不断增长，以及马国政府对黄梨种植业的大力支持。

马国黄梨有巨大出口潜力

《星报》报道，马国黄梨工业局主席谢奥马受访时指出，马国黄梨有巨大的出口潜力。

根据第12马国计划（2021年至2025年国家发展计划），马国黄梨工业局定下要在2025年达到10亿令吉（约2.9亿新元）的出口目标。这个目标在计划的第一年，也就是2021年就已达成，并且超越预期。2021年，包括黄梨制成品在内的黄梨出口总值达11.06亿令吉。

马国农业部副部长陈泓缣今年中曾透露，马国出口黄梨有约85%是加工食品，部门已采取行动协助扩大新鲜黄梨的出口市场和产量。

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