马国黄梨产量2022年超越榴梿

（吉隆坡综合讯）马来西亚的黄梨产量去年超越了“果王”榴梿，成为马国产量最高的水果。这是近五年来，黄梨首次取代榴梿，登上水果产量榜首。

根据马国农业及粮食安全部的最新数据，2022年黄梨的总产量为53万7231公吨，占去年收获的水果总量182.7万公吨的29.4%。榴梿的产量为45万5458吨，位居第二。

尽管去年的榴梿产量少于黄梨，但从2018年至2022年的累计产量来看，榴梿依然是马国产量最高的水果。在这五年间，榴梿的总产量是201.3万公吨，黄梨的累计产量为187.3万公吨。

黄梨的产量能在去年赶超榴梿，可归功于国际市场对马国黄梨的需求不断增长，以及马国政府对黄梨种植业的大力支持。

马国黄梨有巨大出口潜力

《星报》报道，马国黄梨工业局主席谢奥马受访时指出，马国黄梨有巨大的出口潜力。

根据第12马国计划（2021年至2025年国家发展计划），马国黄梨工业局定下要在2025年达到10亿令吉（约2.9亿新元）的出口目标。这个目标在计划的第一年，也就是2021年就已达成，并且超越预期。2021年，包括黄梨制成品在内的黄梨出口总值达11.06亿令吉。

马国农业部副部长陈泓缣今年中曾透露，马国出口黄梨有约85%是加工食品，部门已采取行动协助扩大新鲜黄梨的出口市场和产量。