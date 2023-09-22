分析：安华要实现经济转型 须先改革体制提高部门效率

马来西亚首相安华上任后推出了一系列经济改革方针，包括旨在带动工业转型升级、提高人民工资水平的2030年新工业大蓝图。分析认为，虽然安华为经济发展设下了远大的目标，但政府必须先进行体制改革，提高各部门的效率及透明度，才有望取得实质成果。

马国政府9月1日推出2030年新工业大蓝图（New Industrial Master Plan 2030，简称NIMP2030）。这份为期七年的蓝图，是安华提出的“昌明经济”方针的重要一环。

安华说，NIMP2030将让马国的制造业增值增长6.5％，创造330万个就业机会，并可将制造业的薪金中位数将从目前的1976令吉（约575新元），提高至4510令吉。

共列62项具体行动计划 重点发展航空航天等五领域

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座资深研究员谭小燕博士星期五（9月22日）在研究院举办的线上讲座指出，为了达成工业转型升级，马国政府这次共列出多达62项具体行动计划。“这是之前的工业蓝图所缺少的要素。这些行动计划标示了政府的优先事项，并确保与其他部门的计划一致。”

NIMP2030涵盖四大任务，包括让马国晋升为先进经济体、成为数码化国家、推动净零排放，以及保障经济的安全与包容性。马国也圈定及重点发展航空航天、化学和石化、制药、数码经济及电子与电器等五个关键领域。

也是NIMP2030工作小组成员的谭小燕坦言，政府要推动大规模的工业转型面临不少挑战，包括财政方面的支持、政策的落实，以及如何吸引私人投资。

马国多年来不乏各种蓝图和改革计划，但往往因官僚主义及过时的条规，导致许多计划无疾而终。学者认为，安华须进行体制改革，提高施政的透明度，杜绝任人唯亲的文化，以创造有利于经济转型的条件。

另一名主讲嘉宾、马国中华总商会社会经济研究中心执行董事李兴裕也认为，政府须承担责任，确保各部门及机构之间能有效协调。政府应设立一站式中心，简化行政程序，鼓励业界参与转型计划。

NIMP2030所需的总投资额达950亿令吉，主要来自私人领域、私募股权、资本和金融市场，约10％由政府拨款。安华将在10月13日提呈的2024年财政预算案中公布更多详情。