社德他出访联大 重塑全球对泰国信心

（曼谷综合讯）泰国媒体指首相社德他萧规曹随，沿用前政府的做法处理泰国外交事务，以期在全球舞台上重建人们对泰国的信心。

泰国公共电视台（Thai PBS）报道，社德他上任后首次出访，目前在美国纽约出席9月18日至24日举行的联合国大会会议。社德他延续前首相巴育的做法，向大会介绍泰国的可持续农业发展模式。这个模式以已故泰王蒲眉蓬的自给自足经济哲学为基础。过去10年，这个理念已成为泰国外交的核心要素，用于在国际社会提倡可持续发展。

泰国外交部说，社德他出席联大会议的主要目的之一是重塑全球对泰国的信心，“向国际社会确保泰国稳定、具有潜力”，也“借机宣传新政府的政策，尤其是在经济、贸易与投资、科技与创新、可持续发展领域”。

泰国军方2014年发动政变推翻民选政府，国际社会普遍认为泰国民主倒退，泰国的国际形象大打折扣。

社德他希望借出席联大会议，介绍新的文官政府，表明泰国已回归正常状态。有外交人士指出，国际社会正留意新政府领导的泰国是否会维护以规则为基础的国际秩序。

社德他也在纽约与越南总理范明政、马来西亚首相安华及韩国总统尹锡悦举行双边会晤，与微软、谷歌、黑石、摩根大通及特斯拉的高管会晤争取投资。

泰国首相社德他（左）与马来西亚首相安华在纽约会晤，讨论了多项双边课题，包括泰南和平问题。（马新社）

据马泰媒体报道，社德他与安华讨论了多项双边课题，包括泰南和平问题。社德他对马国支持泰南和平与发展表示欢迎。

社德他星期四（9月21日）在社媒X透露，他与特斯拉总裁马斯克举行视频会议，邀请马斯克在泰国投资设厂生产特斯拉。

泰国是亚洲第四大汽车组装和出口枢纽。近年来，电动汽车走俏，泰国政府推出多项奖励措施吸引电动车制造商的投资，希望保住区域汽车生产枢纽的地位。

社德他也说，微软有意在泰国设立数据中心；国际投资银行高盛考虑在泰国开设办事处；谷歌正与泰国投资促进委员会洽谈，细节则未公布。

泰国官方9月初将今年的经济增长预测下调至2.8%，主要原因是全球需求放缓导致泰国出口更为疲弱。社德他星期四对记者说：“泰国开放商贸往来……我们要吸引更多外国投资者。”

《曼谷邮报》报道，社德他星期三（20日）在美国—亚细安商会和美国商会主办的晚宴上与美国总统拜登会面。社德他说，拜登恭喜他出任首相，他回应称两国是互惠互利的伙伴，泰国会进一步强化与美国的贸易关系。

美国是泰国第三大投资来源国，去年流入泰国的美国资金超过11亿美元（约15亿新元）。泰国在美国的投资也持续增加，截至目前已达到总计约130亿美元。

泰国代表团此次赴纽约，也将延续前政府发起的使命，争取联合国人权理事会2025年至2027年的成员资格。泰国2014年发生军人政变后，由于人权记录不佳，竞选2015年至2017年联合国人权理事会成员失败。