泰国前进党选出新党魁接替披塔

（曼谷综合电）在泰国5月大选赢得最多席位的前进党选出临时党魁，接替上周辞任党魁的披塔。

现年44岁、原任前进党秘书长的猜他瓦（Chaithawat Tulathon）星期六（9月23日）在党大会上，以330票赞成、五票反对、三票弃权，被推选为前进党新任党魁。猜他瓦参与泰国政治多年，是前进党的前身未来前进党的联合创始人之一。

当选前进党新党魁后，猜他瓦说：“这是临时重组。基于法律原因，披塔目前无法履行反对党领袖的职责，也无法担任国会领袖……一旦披塔恢复国会议员资格，我愿意让位。”

根据现行规则，泰国国会的反对党领袖必须是议员。披塔因接受宪法法院的审查而在7月被暂停议员资格。他被指持有一家媒体公司的股份，违反选举法，不过他否认有任何不当行为，目前正等待宪法法院宣布裁决。

披塔将改任前进党首席顾问 直至恢复议员资格

披塔将改任前进党首席顾问，他誓言将走遍全国，并与国际利益相关者会面，直至他得以恢复议员资格。他对记者说：“我呼吁所有相信前进党的人，继续信任我们。”

以前进党和为泰党为首的民主派阵营，在今年5月的全国大选赢得国会下议院过半议席。不过前进党主张修改冒犯君主法，触怒了亲军方的国会上议院。披塔在上下议院首轮首相表决中闯关失败，在第二轮表决前被取消提名资格。

在选举中赢得第二多席位的为泰党上个月摒弃前进党，与包括亲军方政党在内的十个政党组成联合政府，前进党由此成为第一大反对党。