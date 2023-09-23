菲美探讨扩大美军在菲东部沿海军事存在

（纽约综合电）消息人士透露，美国和菲律宾已开始讨论让美军扩大在菲东部沿海地区的军事存在。

菲律宾总统小马可斯去年6月上任后积极修复菲美防务关系，今年3月美菲同意扩大2014年《强化防务合作协议》，让美国可用的菲律宾基地由五个增至九个。不过这些基地主要位于菲律宾北部和西部，其中五个在面向台湾、菲律宾北端的吕宋岛，两个在面向南沙群岛的西部巴拉望岛。

菲美探讨开放让美军使用东部沿海新基地

美军印太司令部司令阿奎利诺上个星期四（9月14日）在记者会上说，他和菲律宾武装部队总司令布劳纳讨论了进一步扩大美军可进入的基地数量，并“向我们的高级领导人提出了建议”。但双方并未披露考虑增加的基地地点。

《日经亚洲》星期六（23日）引述三名知情人士说，探讨开放让美军使用的新基地地点主要在东部沿海地区，包括萨马岛（Samar）、莱特岛（Leyte）、棉兰老岛东部和吕宋岛比科尔省（Bicol）。

这么一来，美军的足迹将几乎覆盖整个菲律宾。不过其中一名消息人士指出，这方面的谈判处于“初步阶段”。

美国五角大楼发言人受询时说：“我们持续寻求方法加强《强化防务合作协议》和与盟友的协调，但目前没有额外计划要宣布。”

根据《强化防务合作协议》，美国可在菲律宾的军事基地进行联合训练、预先部署设备和建造设施，但不可长期驻军。

美国企业研究所高级研究员库珀指出，美国目前在东亚仅有几个主要军事基地可用。美国担心台湾海峡爆发冲突，并正想方设法增加在该区域的基地，而最靠近台湾的两大陆块是菲律宾和日本。

中国宣称拥有的南中国海海域，涵盖菲律宾视为自己专属经济区的西菲律宾海。中菲两国海警船，以及菲补给船多次在这片海域起争议，导致两国关系紧张。

美日菲三方会谈 谴责中国对菲补给船攻击行为

《海峡时报》报道，在纽约出席联合国大会的美日菲三国外长星期五（22日）在会议场边举行三方会谈时，同声谴责中国对菲补给船的攻击行为。

美国国务院发言人米勒说，三国外长重申维护南中国海和东中国海和平与稳定的承诺，并“将继续批评违反国际法的行为，包括中国近期在阿云津礁干预菲律宾合法行使公海航行自由权的举动”。

美日菲也同意继续以“平等和主权独立伙伴”的身份合作，确保印太区保持自由开放，国际法获得维护。