电影《孤注一掷》和诈骗流言打击泰国旅游业 中国游客却步

（曼谷法新电）中国卖座电影出现游客被绑架的情节和社交媒体上的流言，使备受中国游客喜爱的泰国变成了危险的非法活动和肮脏的诈骗团伙之地，越来越多中国游客对泰国却步。

在冠病大流行前，泰国每年接待的中国游客超过1000万人次，但2023年以来，到泰国的中国游客只有230万人次，泰国苦苦挣扎的旅游业复苏备受打击。

社交媒体上的流言称，游客可能会在泰国被绑架，被送往缅甸或柬埔寨的诈骗基地工作。

8月初上映的中国电影《孤注一掷》宣称根据真实事件改编，讲述一名电脑程序员被贩卖到一个与泰国极为相似的无名国家，陷入东南亚一个暴力诈骗组织的故事。

这部电影有一定的现实基础。法新社和其他媒体大量报道过数以千计的中国人被诱骗到东南亚（主要是缅甸和柬埔寨）的诈骗基地进行网络诈骗，骗取受害者巨额钱财的事件。不过，大多数受骗者是被虚假的高薪工作所骗，而不是在度假时被人从街头掳走。

《孤注一掷》已成为中国今年票房排名第三的电影，收获超过38亿元人民币（约7.1亿新元）的票房，并在网上引发了关于泰国旅游危险性的讨论。

泰国旅行社协会主席西斯迪瓦查尔说，网上的负面言论是导致中国游客减少的原因之一。

他说：“事情不是发生在泰国，但是泰国被盯上了。”

流言愈演愈烈，今年早些时候，泰国驻华使馆发表声明，向游客保证官方将“采取措施确保游客安全”。

柬埔寨的情况更糟糕。柬埔寨旅行社协会主席柴西林说，她的公司今年到目前为止还没接待过中国旅行团，得到的反馈显示许多游客对安全感到担忧。

她说：“如果中国政府提供帮助，我们很快就会迎来游客，因为中国人听政府的话。”

业者：中国人担心到东南亚旅行一去不回

由于前几年严格的清零防疫措施让人无法离境，中国旅行社将重点从出国旅游转向推动国内旅游。在北京一家旅行社，工作人员正忙着推广中国境内游的假日促销活动。

旅行社郭姓员工告诉记者：“人们出国的意愿不强。人们对于到东南亚旅行还有一种担心，就是他们可能一去不回。”

旅游趋势研究公司Check-in Asia主管鲍尔曼说，人们需要时间重新适应出国旅游。“正当人们再次走出国门时，却开始听说这些骗局……这确实会影响人们出国旅游的意愿。”

在曼谷大皇宫外，来自中国的贾姓游客则不理会其他中国游客的担忧。她说：“这不像网上说的那样，会被骗或其他什么的，根本没有那样的事情。”