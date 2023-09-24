安华：马国与高盛可能就一马弊案达成新和解

（纽约彭博电）马来西亚首相安华透露，高盛集团最近与马国政府谈判一马公司弊案的和解条件时展现善意，双方可能就此达成新的和解协议。

安华早前在美国纽约出席联合国大会会议期间接受彭博电视访问时说：“和解是可能的，我们并非蛮不讲理，我们的要求是合理的，我甚至不讲明赔偿金额，因为这样我们就可以灵活地讨论。

“我认为，说必须重新审视整个协议是不公平的，但有些具体领域存在缺陷，我们也许只须关注那些领域。”

安华也提醒，马国与高盛虽然都努力达成和解，但高盛不应以为他之前提出可能重新提控高盛的警告是虚张声势。

“他们想当然地认为我们不会提起诉讼。我们除了诉讼费，其实没什么损失。作为一国政府，我们完全负担得起诉讼费，但高盛的诚信会受到质疑。”

马国政府在两个关键问题上对现有协议和高盛的处理方式感到不满。安华说：“缺陷首先在于赔偿金额和对某些条款的解读。”

安华强调，如有必要，他准备亲自介入此案，但目前暂无必要。“我们有一支专业团队专门研究此事，如果有必要，我将与团队成员见面，喝杯茶或吃块蛋糕。”

高盛前高管黄宗华很关键 对调查会有很大帮助

马国政府也尝试引渡高盛前高管黄宗华。安华说：“他很关键，知道很多事情，对我们的调查有很大的帮助。”

黄宗华涉及一马公司弊案，去年4月8日在美国被定罪，今年3月9日被美国法庭判处10年监禁。

高盛2012年至2013年为一马公司三次发行债券时涉嫌牟取暴利。当时募得的65亿美元（约88亿8000万新元）资金中的45亿美元又通过贿赂和回扣，转移给政府官员及银行高管。

希盟2018年执政后，当时的总检察长汤米托马斯曾透露，马国当局准备向高盛追讨80亿至90亿美元现金赔偿。

高盛2020年7月与马国前首相慕尤丁领导的国盟政府以39亿美元赔偿达成和解。马国同年8月收到25亿美元的首笔和解金，其余14亿美元则来自被充公的一马公司资产。

换言之，高盛付出25亿美元现金就摆平此案，远低于前希盟政府希望争取的赔偿额。

安华多次指前国盟政府与高盛达致的和解协议太草率和不合理。安华今年8月放话准备起诉高盛，追讨马国在一马弊案中损失的数十亿令吉。高盛当时强调，若双方无法解决纠纷，将寻求仲裁。