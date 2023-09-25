供应链多元化 中韩磁铁公司进军越南

（河内／首尔路透电）随着中美贸易关系恶化，供应链持续多元化，韩国和中国的磁铁公司计划在中国近邻越南设厂，生产电子产品不可或缺的磁铁。

知情人士透露，韩国星工业集团（Star Group Industrial）和中国包头市英思特稀磁新材料公司将把生产线从中国转移到越南。

中国在磁铁及稀土金属制造领域占据主导地位，全球92%的磁铁产自中国。磁铁是电动汽车电池、智能手机、风力涡轮机，以及尖端武器等的核心元件，而稀土是磁铁的必要原材料。

中国和越南是全球两个拥有从稀土开采到下游生产磁铁完整供应链的国家，但越南目前生产的磁铁只占全球市场的1%。

因应中国可能实施贸易限制 韩星工业集团越南设厂

星工业集团的目标是在2025年时每年生产5000公吨的钕磁铁（neodymium magnet），能够满足生产200万辆电动汽车的电池需求。星工业集团的产能约占全球市场的3%，虽然与中国相比仍微不足道，但已相当于美国去年钕磁铁进口量的一半左右。

咨询公司蓝色计划（Project Blue）负责人梅里曼说：“任何人尝试从零开始建立从矿场到磁铁的完整供应链，将面临许多挑战。”

星工业集团将投资8000万美元（约1亿零900万新元）建设越南的工厂，预计明年投产，使公司目前在中韩两国的3000公吨年产量增加近一倍。

星工业集团说，这项投资是为了因应中国可能实施贸易限制而采取的“先发制人措施”。“中国正在加强对稀土相关原材料和技术的控制政策，这导致供应的不确定性。”

中国包头市英思特稀磁新材料公司获得越南当局的批准后，最早将于9月在越南北部的租赁工厂开始运营。英思特是一家专门从事电路设计的大型磁铁公司，2021年成为苹果公司的供应商之一。

中美贸易日益紧张 英思特应客户要求进军越南

熟悉英思特投资计划的两名消息人士说，中美贸易日益紧张，英思特进军越南是应客户的要求，从中国转向多元化发展。

英思特的初始投资仅几百万美元，第二阶段可能会投入更多资金建设自己的工厂。

在越南的磁铁制造商当中，日本信越化学2017年决定把在越南的年产能翻番至2200公吨后，今年一直在扩建生产线。

今年4月，澳大利亚战略材料公司与越南一家稀土精炼厂签署协议，承诺向韩国出口稀土。