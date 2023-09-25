马国将向印度寻求恢复大米进口

（新山讯）马来西亚农业与粮食安全部长莫哈末沙布说，为了解决市场上大米短缺的问题，马国将与印度政府磋商，寻求继续向马国出口大米。

莫哈末沙布星期天（9月24日）出席活动时告诉媒体，农业与粮食安全部目前正与印度农业部联系，以安排到印度谈判的事宜。“我们希望能尽快与他们的部长举行会议，以找出最佳解决方案……我们将要求印度继续对我们出口大米。”

大米库存虽充足 但已向他国进口

莫哈末沙布坦言，印度限制大米出口的措施推高了马国的米价，虽然印度仍允许出口巴斯马蒂米，但价格却比一般白米贵。

他说，由于进口米的价格普遍上涨，许多马国民众恐慌囤米，或转而购买国产米，造成一些地方出现国产米短缺的问题。

马国早前也传出一些生产商趁米价走高而大量囤米，甚至将国产米包装成进口米以谋取高利，导致供应不足加剧。

莫哈末沙布重申，马国的大米库存仍充足，当局也将确保慕达农业发展局提高大米收成，以增加市场的供应。

媒体询问他是否考虑从其他国家进口大米时，莫哈末沙布说，马国已向巴基斯坦、越南及泰国进口大米，但这些国家也面对米价高涨的情况。

他说：“大米供应短缺已成为全球问题，虽然马国也受到影响，但跟其他国家相比，我们的情况不至于太严峻。”

进口米价9月起涨36％ 国产米每人每次限购100公斤

印度今年7月和8月宣布限制谷物及大米出口，导致全球米价走高。马国自9月起将进口米的价格从每公吨2350令吉（约685新元）上调至3200令吉，涨了36％。

马国出产的大米零售价顶限虽维持在每公斤2.60令吉，但多个州出现国产米短缺。政府日前已开始限制商家，每人每次限购100公斤国产米。当局也要求米商将产量提高20％。