发达国家不愿资助 印尼退役煤电厂遇难题

（雅加达路透电）印度尼西亚官员申诉，发达国家尚未准备好在“公正能源转型伙伴关系”资助计划下为印尼燃煤发电厂的提前退役提供资金。

去年11月，美国和日本领导的国家联盟国际伙伴集团与印尼签署“公正能源转型伙伴关系”（Just Energy Transition Partnership，简称JETP）协议，承诺资助印尼至少200亿美元（约270亿新元），以帮助印尼减少对化石燃料的依赖，但这个投资计划已被推迟。

印尼海洋事物和投资统筹部副部长塞普蒂安星期一（9月25日）在国际煤炭大会期间告诉路透社：“印尼的要求非常明确，既煤电厂提前退役、建设智能电网。然而，他们（发达国家）对可再生能源的商业项目更感兴趣。”

印尼电力供应已过剩 发达国家却聚焦再生能源

负责协调投资和采矿事务的塞普蒂安说，印尼面临的挑战是电力供应过剩，因此“优先事项应该是煤炭退出市场或增加电力需求，如果我们继续增加可再生能源，这将影响我们的预算”。

塞普蒂安指出，印尼若要逐步淘汰煤炭，需要发达国家以优惠条件提供资金。

提前淘汰燃煤发电厂涉及的费用不少，包括赔偿员工与企业，以及后续拆除发电厂和重新发展土地。

根据JETP，印尼承诺发电行业在2030年达到排放峰值，既不超过2亿9000万吨二氧化碳，比此前预计的2037年峰值低25%，并且在2030年之前减少3亿吨温室气体排放，到2060年减少超过20亿吨温室气体排放。

印尼能源和资源部矿产和煤炭代理总干事班邦（ Bambang Suswantono）星期一在会议上说，印尼的煤炭产量预计在2030年开始下降。

借贷成本上升令谈判更复杂

印尼财政部长慕燕妮此前曾披露，由于借贷成本上升，与国际合作伙伴的谈判变得复杂。

JETP的融资计划混合了股权投资、赠款和优惠贷款。其中，优惠贷款据说占最大部分。可是好些银行却不愿为印尼煤电厂的提前退役提供贷款，担心这会被视为为煤炭项目提供融资。