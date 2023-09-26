不满选举中被冷落 马国印度族拟组新党

（吉隆坡讯）代表马来西亚印度族的政党在选举中屡遭挫败，有消息指出，当地印度族领袖正商议筹组新政党。

网媒“今日自由大马”引述国民联盟的消息人士报道，从去年11月的全国大选至上个月的六州选举，国盟的印度族支持率显著增加，从5％增至21％，这表明国盟需要一个印度族政党。

消息人士称，国盟的印度族委员会副主席普尼坦正与各利益相关者接触，推进新党的组建工作。同时，国盟也在与一个由希望联盟前成员组成的印度族团体谈判。

另一名消息人士则透露，一个亲希盟的印度族政党也在筹组阶段。这个新党将由国民阵线国大党的前领袖领导，并已获得首相兼希盟主席安华批准加盟。

选举中印度族政党屡遭挫败 或遭政治联盟冷落

在马国最近的选举中，印度族政党频频遭遇挫败，或遭政治联盟冷落。

其中，国大党在去年大选上阵10个国会议席，只有党署理主席沙拉瓦南成功守土。在六州选举中，有消息指国大党与盟友巫统在议席分配方面谈不拢，最终不参加选举。

希盟方面，民主行动党原任槟州第二副首席部长拉玛沙米也因在槟州选举遭除名，之后宣布退出民行党。

国盟总秘书韩沙再努丁日前在社交媒体贴出一张与拉玛沙米的合照，引发拉玛沙米可能过档国盟的猜测。拉玛沙米后来澄清，两人只是在讨论政治。